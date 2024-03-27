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Кулеба призвал к передаче Украине Patriot: нужны для защиты жизней

Среда 27 марта 2024 17:59
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Кулеба призвал к передаче Украине Patriot: нужны для защиты жизней Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украине нужны зенитные ракетные комплексы Patriot и другие системы противовоздушной обороны. Они предназначены для защиты жизней.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он напомнил, что особенностью последних российских атак по Украине является применение баллистических ракет. Они могут достигать целей очень быстро, не оставляя людям времени для того, чтобы пройти в укрытие, а также вызывают значительные разрушения.

"Patriot и другие подобные системы являются оборонительными по определению. Они предназначены для защиты жизни, а не для ее отнятия", - добавил глава МИД.

Атаки россиян

Напомним, последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Украины. За несколько дней они провели массированные удары по территории нашей страны.

В частности, 22 марта враг использовал для обстрела около 150 ракет и дронов-камикадзе. Главной целью атак стала энергетическая инфраструктура.

Россияне били по Украине при помощи баллистики, в том числе гиперзвуковых ракет "Кинжал". У нашей страны есть только несколько систем противовоздушной обороны, которые могут сбивать такие цели. Одна из них - Patriot.

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