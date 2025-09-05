Зеленский о параде в Китае: боремся со злом, которое там присутствовало
На военном параде в Китае, который состоялся 3 сентября, присутствовало зло, с которым борется Украина.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.
"Парад, на котором баллистические ракеты демонстрируются, считаю, точно не о прошлом, а, к сожалению, о будущем. На мой личный взгляд. Украина потеряла многомиллионное население во время оккупации фашизмом и прошла весь путь борьбы. Наши дедушки и прадедушки все боролись с фашизмом", - сказал Зеленский.
Он отметил, что даже когда была полная оккупация, все знали, что фашизм - это зло, и оно будет побеждено.
"Безусловно, мы сегодня боремся с таким злом, которое также присутствовало на параде в Китае. И боремся с позицией России об оккупации, это зло также будет побежденным. Жаль, что очень высокая цена для этого, это жизни людей и платит самую высокую цену Украина", - подчеркнул президент.
Парад в Китае
Напомним, 3 сентября в Пекине провели военный парад в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и во Второй мировой войне. На мероприятии показали новейшую технику и оружие армии КНР.
Кроме китайского лидера Си Цзиньпина на параде присутствовали, в частности, российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.
2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи не было.
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".