ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о параде в Китае: боремся со злом, которое там присутствовало

Пятница 05 сентября 2025 19:38
UA EN RU
Зеленский о параде в Китае: боремся со злом, которое там присутствовало Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

На военном параде в Китае, который состоялся 3 сентября, присутствовало зло, с которым борется Украина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

"Парад, на котором баллистические ракеты демонстрируются, считаю, точно не о прошлом, а, к сожалению, о будущем. На мой личный взгляд. Украина потеряла многомиллионное население во время оккупации фашизмом и прошла весь путь борьбы. Наши дедушки и прадедушки все боролись с фашизмом", - сказал Зеленский.

Он отметил, что даже когда была полная оккупация, все знали, что фашизм - это зло, и оно будет побеждено.

"Безусловно, мы сегодня боремся с таким злом, которое также присутствовало на параде в Китае. И боремся с позицией России об оккупации, это зло также будет побежденным. Жаль, что очень высокая цена для этого, это жизни людей и платит самую высокую цену Украина", - подчеркнул президент.

Парад в Китае

Напомним, 3 сентября в Пекине провели военный парад в честь 80-летия победы Китая в войне с Японией и во Второй мировой войне. На мероприятии показали новейшую технику и оружие армии КНР.

Кроме китайского лидера Си Цзиньпина на параде присутствовали, в частности, российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын.

2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи не было.

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Китай Война в Украине
Новости
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
"Молодое бабье лето". Какой будет погода в сентябре и ждать ли заморозки, - блиц с синоптиком
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России