Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине и сделали первые заявления: говорили ли об Украине

Вторник 02 сентября 2025 08:57
Путин и Си Цзиньпин встретились в Пекине и сделали первые заявления: говорили ли об Украине Фото: лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня 2 сентября лидер Китая Си Цзиньпинь и российский диктатор Владимир Путин проводят двусторонние переговоры в Пекине. Заявлений о войне в Украине не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, CNN и Вloomberg.

Путин поблагодарил Си за теплый прием, назвал его "дорогим другом" и заявил, что отношения между Россией и Китаем находятся на "беспрецедентно высоком уровне".

Он также вспомнил советско-китайское "братство по оружию" времен Второй мировой войны, подчеркнув доверие и взаимную поддержку между двумя странами.

Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал Путина "старым другом" и заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией для развития, поддержки международной справедливости и создания "справедливой и разумной системы глобального управления".

На переговорах лидеры не озвучили прямых заявлений относительно войны в Украине, хотя встреча рассматривается как демонстрация солидарности Москвы и Пекина на фоне давления Запада.

Как пишет Вloomberg, не называя конкретных государств, Си Цзиньпин призвал страны ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) "противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и практике запугивания" - завуалированный намек на то, что Пекин считает тактикой США в торговой войне.

"На саммите Си Цзиньпина также заручился соглашением со странами-партнерами о создании нового банка развития. Хотя Китай не предоставил никаких подробностей относительно этого учреждения, соглашение знаменует собой победу для Пекина, который стремился создать такой банк еще с 2010 года", - пишет издание.

Центральное телевидение Китая сообщает, что КНР и РФ подписали более 20 документов о сотрудничестве в энергетике, искусственном интеллекте и других сферах.

В то же время упоминаний об обсуждении войны в Украине или саммита на Аляске в опубликованном китайским ТВ заявлении по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина нет.

Визит Путина в Китай

Напомним, российский диктатор Владимир Путин находится в Китае с многодневным визитом, финальной частью которого станет его присутствие на масштабном военном параде в Пекине, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны.

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что война против Украины якобы не была начата из-за нападения России и будет продолжаться, пока, по его словам, не будут "устранены первопричины".

Также стало известно, что в Китае президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля обсудили Украину и возможный визит диктатора в Турцию.

Кроме того, премьер Индии Нарендра Моди призвал Путина к "скорейшему завершению войны в Украине" на полях саммита.

