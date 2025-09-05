Зеленський про парад у Китаї: боремося зі злом, яке там було присутнє
На військовому параді у Китаї, який відбувся 3 вересня, було присутнє зло, з яким бореться Україна.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.
"Парад, на якому балістичні ракети демонструються, вважаю, точно не про минуле, а, на жаль, про майбутнє. На мій особистий погляд. Україна втратила багатомільйонне населення під час окупації фашизмом і пройшла весь шлях боротьби. Наші дідусі й прадідусі всі боролися з фашизмом", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що навіть коли була повна окупація, всі знали, що фашизм - це зло, і воно буде переможено.
"Безумовно, ми сьогодні боремося з таким злом, яке також було присутнє на параді в Китаї. І боремося з позицією Росії про окупацію, це зло також буде переможеною. Шкода, що дуже висока ціна для цього, це життя людей і сплачує найвищу ціну Україна", - наголосив президент.
Парад у Китаї
Нагадаємо, 3 вересня у Пекіні провели військовий парад на честь 80-річчя перемоги Китаю у війні з Японією та у Другій світовій війні. На заході показали новітню техніку і зброю армії КНР.
Крім китайського лідера Сі Цзіньпіна на параді були присутні, зокрема, російський диктатор Володимир Путін і глава КНДР Кім Чен Ин.
2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.
На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".