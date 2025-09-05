ua en ru
Пт, 05 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський про парад у Китаї: боремося зі злом, яке там було присутнє

П'ятниця 05 вересня 2025 19:38
UA EN RU
Зеленський про парад у Китаї: боремося зі злом, яке там було присутнє Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На військовому параді у Китаї, який відбувся 3 вересня, було присутнє зло, з яким бореться Україна.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент країни Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.

"Парад, на якому балістичні ракети демонструються, вважаю, точно не про минуле, а, на жаль, про майбутнє. На мій особистий погляд. Україна втратила багатомільйонне населення під час окупації фашизмом і пройшла весь шлях боротьби. Наші дідусі й прадідусі всі боролися з фашизмом", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що навіть коли була повна окупація, всі знали, що фашизм - це зло, і воно буде переможено.

"Безумовно, ми сьогодні боремося з таким злом, яке також було присутнє на параді в Китаї. І боремося з позицією Росії про окупацію, це зло також буде переможеною. Шкода, що дуже висока ціна для цього, це життя людей і сплачує найвищу ціну Україна", - наголосив президент.

Парад у Китаї

Нагадаємо, 3 вересня у Пекіні провели військовий парад на честь 80-річчя перемоги Китаю у війні з Японією та у Другій світовій війні. На заході показали новітню техніку і зброю армії КНР.

Крім китайського лідера Сі Цзіньпіна на параді були присутні, зокрема, російський диктатор Володимир Путін і глава КНДР Кім Чен Ин.

2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.

На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Китай Війна в Україні
Новини
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
"Молоде бабине літо". Якою буде погода у вересні й чи чекати заморозки, - бліц із синоптиком
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії