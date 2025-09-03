На военном параде в Пекине показали новейшее оружие: подробности

На военном параде в Пекине армия КНР продемонстрировала свое новейшее оружие и технику. В частности, были представлены ядерные ракеты, истребители, дроны различных типов и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Ядерные ракеты

Первая ядерная ракета НОАК воздушного базирования JL-1 была представлена на крыше военного грузовика. Эта модель значительно меньше межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования JL-3, которая тоже была представлена на выставке.

Эти две ракеты, вместе с DF-61 и DF-31, входят в стратегическое ядерное вооружение Китая.

Фото: межконтинентальная ракета подводного базирования JL-3 (Getty Images)

Если говорить о ракете DF-5C, она может нести до 10 независимо нацеливаемых боеголовок. Создана для поражения военных баз и критически важных объектов противника, подземных объектов и ракетных шахт. Эта модель способна охватить весь земной шар.



Противокорабельные баллистические ракеты

Среди многих вариантов баллистических ракет была представлена модель DF-26D - вариант ракеты средней дальности DF-26. Она может нести как ядерные, так и обычные боеголовки, дальность полета до 5000 км.

Ее называют "гуамской убийцей", поскольку DF-26D можно использовать для поражения американских военных баз на Гуаме, которые могут сыграть ключевую роль в конфликте в Тайваньском проливе. DF-26D считается противокорабельной баллистической ракетой, возможно, предназначенной для поражения военно-морских объектов США в западной части Тихого океана.

Фото: баллистическая ракета DF-61 (Getty Images)

Самолеты

На демонстрации были представлены четыре типа палубных самолетов, включая J-35 и J-15T.

Например, J-35 - это новейший палубный "истребитель-невидимка", который является знаковым образцом техники для дальней и ближней морской обороны.

Фото: самолет J-35 (Getty Images)

Китайские стратегические бомбардировщики теперь могут наносить больше ударов благодаря возможности дозаправки самолетов YY-20 НОАК в воздухе.

Фото: бомбардировщик Y20 (Getty Images)

Также были представлены бомбардировщики, среди которых модель H-6J, предназначенная для замены более старой модели H-6G.

Отмечается, что H-6J имеет новый планер с модернизированными двигателями и авионикой, а также вооружен сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами YJ-12.

Беспилотные аппараты

На параде КНР также представила беспилотные самолеты воздушного боевого базирования и беспилотные вертолеты корабельного базирования, оснащенные искусственным интеллектом. Также были представлены разведывательно-ударные интегрированные беспилотники и подводные аппараты (XLUUV).

Эти системы могут осуществлять скрытые удары, охватывать широкую территорию и формировать автономные рои.

Также на параде показали беспилотные надводные суда и беспилотные системы минирования.

Фото: беспилотный аппарат HSU001 (Getty Images)

Системы ПВО

Среди многих представленных систем противовоздушной обороны стоит упомянуть о модели HQ-22A. Это вариант системы противовоздушной обороны средней и большой дальности HQ-22. Она имеет оперативную дальность до 170 км (105 миль) и может поражать различные воздушные цели, включая самолеты, ракеты и беспилотники. Предположительно эта система имеет улучшенные средства электронного противодействия и расширенные возможности поражения целей.

Фото: система ПВО HQ22A (Getty Images)

Также на выставке представлена HQ-19, вариант системы HQ-9, что является противобаллистической ракетой и противоспутниковой стратегией. По сравнению с американской системой THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), HQ-19 предназначена для перехвата баллистических ракет средней дальности на средней и конечной фазах полета. Ракета использует кинетическую головку для перехвата с целью "поражения-уничтожения" на высоте полета до 200 км, что делает ее ключевой частью стратегической обороны Китая.

Системы РСЗО

Также была представлена реактивная система залпового огня PHL-16, так называемая китайская версия высокомобильной артиллерийско-ракетной системы (Himars).

Считается, что PHL-16 играет значительную роль в потенциальных непредвиденных ситуациях в Тайваньском проливе благодаря своим ударным способностям на большом расстоянии.

Фото: HPL-16 (Getty Images)

Танки

Также на параде показали основной боевой танк Тип 99B. Это самый новый вариант китайских танков третьего поколения серии Тип 99. Он весит 55 тонн и использует пушки калибра 125 мм. Танк имеет системы активной защиты, включая оборонительный лазер для поражения как наземных транспортных средств, так и вертолетов.