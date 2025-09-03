ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин приехал на военный парад в Пекине

Среда 03 сентября 2025 04:19
UA EN RU
Путин приехал на военный парад в Пекине Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в торжественных мероприятиях на площади Тяньаньмэнь, примут участие лидеры иностранных государств.

Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от него займет лидер КНДР Ким Чен Ын.

После этого Путин продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кионгом.

Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с многодневным визитом.

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".

Его финальной частью станет его присутствие на масштабном военном параде в Пекине, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны. На параде Китай планирует показать свои новейшие образцы оружия.

2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи, не последовало.

Читайте РБК-Украина в Google News
Си Цзиньпинь
Новости
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком