Зеленский получил план США, а Силы обороны ударили по НПЗ в Рязани: новости за 20 ноября

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими чиновниками получил мирный план Вашингтона. Тем временем украинские воины атаковали НПЗ в Рязани.

Более детально о том, что произошло в четверг, 20 ноября, - в материале РБК-Украина.

Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.

"Украина с первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир", - сказано в заявлении ОП. 

Силы обороны атаковали НПЗ в Рязани и скопление оккупантов в Донецкой области

Силы обороны Украины в ночь на 20 ноября поразили Рязанский НПЗ и другие объекты российского агрессора. В частности место сосредоточения оккупационных войск в Донецкой области.

В случае с НПЗ в Рязани было зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти.

Назван главный виновник расстрелов людей в Буче, - Reuters

По данным Reuters, Украина сообщила, что выдала уведомление о подозрении российскому офицеру, которого следствие связывает с убийствами мирных жителей в Буче в 2022 году.

Этот шаг важен для реконструкции цепочки командования, стоявшей за массовыми расправами.

Россияне передали Украине еще 1000 тел: начали идентификацию погибших

Российские оккупанты 20 ноября передали украинской стороне еще 1000 тел, которые по утверждению россиян принадлежат погибшим воинам Вооруженных сил Украины. 

В ближайшее время начнутся мероприятия по идентификации погибших.

Зеленский встретился с депутатами "Слуги народа": о чем говорили и будут ли увольнения

Президент Владимир Зеленский в четверг вечером встретился с депутатами парламентской фракции "Слуга народа"

На встрече не было объявлено ни о каких новых кадровых решениях из-за коррупционного скандала в энергетике и дела против Тимура Миндича, сообщили источники РБК-Украина.

