Зеленский встретился с депутатами "Слуги народа": о чем говорили и будут ли увольнения

Президент Владимир Зеленский в четверг вечером встретился с депутатами парламентской фракции "Слуга народа". На встрече не было объявлено ни о каких новых кадровых решениях из-за коррупционного скандала в энергетике и дела против Тимура Миндича.

Об этом РБК-Украина рассказали несколько собеседников, которые присутствовали на встрече с Зеленским.

По словам одного из нардепов, не было озвучено никаких кадровых решений.

"Не совсем понятно, для чего было собирать фракцию. У людей были вопросы относительно коррупционной истории и "схем Миндича". Президент сказал, что не был в курсе этих вещей. Нам не сказали, как в Офисе видят выход из ситуации. Сложилось впечатление, что там это вообще не считают проблемой", - сказал он.

Как отметили собеседники, президент акцентировал внимание на сложной следующей неделе. В частности из-за международного трека, связанного с переговорами по мирному процессу.

Кроме того, Зеленский призвал нардепов поддержать все нужные проекты законов, которые касаются получения финансирования от МВФ и Европейского союза.

"Трудно сказать, будут ли поддержка и голоса в зале. Потому что люди ожидали услышать от главы государства другие вещи", - отметил один из собеседников.

Он напомнил, что во вторник в Париже президент Зеленский анонсировал на четверг "принципиальные быстрые решения", но таковых по факту не последовало.

Слухи об увольнении Андрея Ермака

Следует отметить, что за день до встречи президента со "Слугой народа" в медиа курсировали слухи о возможном увольнении главы ОП Андрея Ермака, а несколько нардепов публично выступили с соответствующими заявлениями.

Буквально еще за несколько часов до мероприятия шли разговоры о возможной отставке главы фракции Давида Арахамии. В конце концов, никаких кадровых вопросов рассмотрено и принято не было.

"Все остаются на своих местах", - резюмировал один из собеседников.

"Не о чем говорить, все разочарованы. Сказали, что до конца следующей недели кадровых решений не будет. Под предлогом, что все сложно в мирном треке", - добавил другой нардеп.

Едва ли не единственным, кто поднял вопрос увольнения Андрея Ермака, была Марьяна Безуглая, которая уже год как вышла из фракции СН.

"Есть такое впечатление, что ее пригласили для умышленной провокации. А в целом все прошло спокойно, без остроты. Нардепы задавали довольно глупые и пустые вопросы. Кто-то спрашивал о замене министров, кто-то - о дронах", - сказал еще один из членов фракции на условиях анонимности.