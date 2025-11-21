Зеленський отримав план США, а Сили оборони вдарили по НПЗ у Рязані: новини за 20 листопада

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американськими чиновниками отримав мирний план Вашингтона. Тим часом українські воїни атакували НПЗ у Рязані.
Більш детально про те, що сталося в четвер, 20 листопада, - в матеріалі РБК-Україна.
Зеленський отримав проєкт мирного плану США й обговорить його з Трампом
Український лідер Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
"Україна з перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир", - сказано в заяві ОП.
Сили оборони атакували НПЗ у Рязані та скупчення окупантів у Донецькій області
Сили оборони України в ніч на 20 листопада вразили Рязанський НПЗ та інші об'єкти російського агресора. Зокрема місце зосередження окупаційних військ на Донеччині.
У випадку з НПЗ у Рязані було зафіксовано влучання в ціль і пожежу в районі установок вторинної переробки нафти.
Названо головного винуватця розстрілів людей у Бучі, - Reuters
За даними Reuters, Україна повідомила, що видала повідомлення про підозру російському офіцеру, якого слідство пов'язує з убивствами мирних жителів у Бучі 2022 року.
Цей крок важливий для реконструкції ланцюжка командування, що стояв за масовими розправами.
Росіяни передали Україні ще 1000 тіл: почали ідентифікацію загиблих
Російські окупанти 20 листопада передали українській стороні ще 1000 тіл, які за твердженням росіян належать загиблим воїнам Збройних сил України.
Найближчим часом розпочнуться заходи з ідентифікації загиблих.
Зеленський зустрівся з депутатами "Слуги народу": про що говорили і чи будуть звільнення
Президент Володимир Зеленський у четвер увечері зустрівся з депутатами парламентської фракції "Слуга народу".
На зустрічі не було оголошено про жодні нові кадрові рішення через корупційний скандал в енергетиці та справу проти Тимура Міндіча, повідомили джерела РБК-Україна.