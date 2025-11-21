Зеленський отримав план США, а Сили оборони вдарили по НПЗ у Рязані: новини за 20 листопада

Зеленський отримав проєкт мирного плану США й обговорить його з Трампом

Український лідер Володимир Зеленський офіційно отримав від Сполучених Штатів проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

"Україна з перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир", - сказано в заяві ОП.

Сили оборони атакували НПЗ у Рязані та скупчення окупантів у Донецькій області

Сили оборони України в ніч на 20 листопада вразили Рязанський НПЗ та інші об'єкти російського агресора. Зокрема місце зосередження окупаційних військ на Донеччині.

У випадку з НПЗ у Рязані було зафіксовано влучання в ціль і пожежу в районі установок вторинної переробки нафти.

Названо головного винуватця розстрілів людей у Бучі, - Reuters

За даними Reuters, Україна повідомила, що видала повідомлення про підозру російському офіцеру, якого слідство пов'язує з убивствами мирних жителів у Бучі 2022 року.

Цей крок важливий для реконструкції ланцюжка командування, що стояв за масовими розправами.

Росіяни передали Україні ще 1000 тіл: почали ідентифікацію загиблих

Російські окупанти 20 листопада передали українській стороні ще 1000 тіл, які за твердженням росіян належать загиблим воїнам Збройних сил України.

Найближчим часом розпочнуться заходи з ідентифікації загиблих.

Зеленський зустрівся з депутатами "Слуги народу": про що говорили і чи будуть звільнення

Президент Володимир Зеленський у четвер увечері зустрівся з депутатами парламентської фракції "Слуга народу".

На зустрічі не було оголошено про жодні нові кадрові рішення через корупційний скандал в енергетиці та справу проти Тимура Міндіча, повідомили джерела РБК-Україна.