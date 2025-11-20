Силы обороны атаковали НПЗ в Рязани и скопление оккупантов в Донецкой области
Силы обороны Украины в ночь на 20 ноября поразили Рязанский НПЗ и другие объекты российского агрессора. В частности место сосредоточения оккупационных войск в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Что известно о НПЗ в Рязани и очередной атаке на объект
"В ходе уменьшения возможностей вооруженных сил российской федерации, подразделения Сил обороны Украины, нанесли повторное огневое поражение по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ", - говорится в сообщении.
Как отмечают военные, было зафиксировано попадание в цель и пожар в районе установок вторичной переработки нефти.
Сейчас степень ущерба уточняется.
Рязанский НПЗ, с проектной мощностью 17.1 млн тонн нефти в год, входит в перечень крупнейших НПЗ РФ. Производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо ТС-1, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.
Завод производит в среднем 840 тысяч тонн авиационного керосина в год и задействован в обеспечении воздушно-космических сил армии российских оккупантов.
Под ударом также были оккупанты в Донецкой области
Кроме того, зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы на временно оккупированной территории Донецкой области. Потери захватчиков уточняются.
"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.
Напомним, что также Рязанский НПЗ подвергся атаке 15 ноября. Тогда Генштаб ВСУ сообщил, что украинские силы нанесли серии высокоточных ударов.
Как мы писали, Силы обороны Украины системно бьют по российским НПЗ, чтобы ослабить агрессора и уменьшить его возможности производить топливо для армии.
За последние месяцы был атакован ряд ключевых объектов, в частности заводы в Татарстане, Башкортостане, Орловской и Брянской областях.
Одним из самых громких ударов стала серия атак по нефтеперерабатывающим мощностям в Уфе, Кстове и Новошахтинске, что повлекло остановки производства и дефицит авиатоплива, которое используется российскими войсками.