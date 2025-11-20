ua en ru
Назван главный виновник расстрелов людей в Буче, - Reuters

Украина, Четверг 20 ноября 2025 07:20
UA EN RU
Назван главный виновник расстрелов людей в Буче, - Reuters Фото: эвакуация из Бучи (t.me/Tsaplienko)
Автор: Никончук Анастасия

Украинские следователи объявили о новом процессуальном шаге в расследовании преступлений в Буче, впервые установив фигурантом дела российского командира, чьи подразделения находились в городе в период оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Обвинение командиру РФ

Украина сообщила, что выдала уведомление о подозрении российскому офицеру, которого следствие связывает с убийствами мирных жителей в Буче в 2022 году.

Этот шаг, по данным украинской стороны, важен для реконструкции цепочки командования, стоявшей за массовыми расправами.

После ухода российских войск в городе были обнаружены тела людей на улицах и в массовых захоронениях.

По данным украинских структур, в Буче из таких местности было эксгумировано свыше 450 тел, а общее число погибших в районе исчисляется сотнями.

Украинские прокуроры уточнили, что ранее подозрения вручались отдельным военнослужащим РФ, но нынешний документ стал первым, адресованным командиру.

В заявлении, распространенном через юридический фонд, было отмечено: "Сообщение о подозрении, врученное командиру подразделения Вооруженных сил России, является принципиально важным шагом к правосудию за систематические и масштабные военные преступления, совершенные в Буче".

Кремль в очередной раз назвал события в городе "подставой и фейком".

Фигуранта назвали правозащитники

Имя подозреваемого раскрыто в заявлении фонда Global Rights Compliance. Организация указала: "Доказательства свидетельствуют о том, что Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения, умышленно совершенных силами под его командованием в Буче".

По данным фонда, Ким управлял взводом 76-й десантно-штурмовой дивизии.

Правозащитники сообщили, что Ким не задержан, а Минобороны РФ не предоставило комментарии. Связаться с ним непосредственно агентству Reuters также не удалось.

Данные расследования

Правозащитники напомнили, что материалы дела включают свидетельские показания, анализ места преступлений и информацию из открытых источников.

В заявлении подчеркивалось, что, согласно собранным данным, Ким отдавал распоряжения "охотиться, наносить вред и убивать лица", а после расправ приказывал сжигать тела для сокрытия следов.

В украинской полиции отметили, что следствие выходит на руководящий уровень: "Мы вышли за рамки привлечения к ответственности мелких преступников — теперь мы раскрываем решение командного состава, согласно которому обычные приказы превращались в массовые казни гражданского населения".

Фонд добавил, что эти материалы могут стать основой для дальнейших расследований, направленных на установление роли высшего военного руководства России.

Напоминаем, что российские власти продолжают продвигать дезинформацию о преступлениях в Буче, вновь пытаясь представить подтвержденные доказательствами убийства и пытки мирных жителей как инсценировку.

Отметим, что Украина рассчитывает на расширение дальнобойных возможностей своих сил обороны, и Германия, по данным официальных источников, согласовывает очередной пакет военной помощи, включая средства увеличенного радиуса действия, подтверждая подготовку к передаче новых ракет.

Война в Украине Буча
