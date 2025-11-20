ua en ru
Россияне передали Украине еще 1000 тел: начали идентификацию погибших

Украина, Четверг 20 ноября 2025 12:46
Россияне передали Украине еще 1000 тел: начали идентификацию погибших Фото: передача тел погибших (Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты 20 ноября передали украинской стороне еще 1000 тел, которые по утверждению россиян принадлежат погибшим воинам Вооруженных сил Украины. В ближайшее время начнутся мероприятия по идентификации погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Службы безопасности Украины, ВСУ, Министерства внутренних дел, ГСЧС и других государственных учреждений. Отдельную помощь оказал Международный комитет Красного Креста.

Также в Коордштабе поблагодарили личный состав Центрального управления ЦВС Генерального штаба ВСУ. Именно эти люди осуществляют перевозку репатриированных в государственные специальные учреждения и организуют передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Отметим, последняя масштабная репатриация тел погибших прошла в октябре. 23 октября россияне вернули 1000 тел погибших, которые могли принадлежать украинским военным.

До этого обмен состоялся 18 сентября, тогда Украина вернула из России тела еще 1000 погибших граждан, в том числе военнослужащих. Это был последний обмен в рамках заключенной в Стамбуле договоренности - когда стороны договорились о репатриации тел погибших военных в соотношении "6000 на 6000".

Отмечается, что россияне постоянно намеренно усложняют идентификацию погибших - передают поврежденные тела, останки, уничтожают вещи, по которым можно было бы идентифицировать погибших. А во время одного из обменов россияне передали несколько десятков своих погибших под видом украинцев.

