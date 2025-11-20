Россияне передали Украине еще 1000 тел: начали идентификацию погибших

Российские оккупанты 20 ноября передали украинской стороне еще 1000 тел, которые по утверждению россиян принадлежат погибшим воинам Вооруженных сил Украины. В ближайшее время начнутся мероприятия по идентификации погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел", - сказано в сообщении.

Отмечается, что мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Коордштаба, Службы безопасности Украины, ВСУ, Министерства внутренних дел, ГСЧС и других государственных учреждений. Отдельную помощь оказал Международный комитет Красного Креста.

Также в Коордштабе поблагодарили личный состав Центрального управления ЦВС Генерального штаба ВСУ. Именно эти люди осуществляют перевозку репатриированных в государственные специальные учреждения и организуют передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы.