Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Печерський райсуд санкціонував примусовий привід Порошенка до ГБР

Печерський райсуд Києва дозволив примусовий привід колишнього президента України Петра Порошенка на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це РБК-Україна повідомило джерело в Держбюро розслідувань.

За його словами, ДБР звернулося в суд з клопотанням про примусовий привід Порошенка.

"Справді, підтверджуємо, що суд задовольнив клопотання ДБР і дозволив примусову доставку Порошенка на допит", - сказало РБК-Україна джерело в бюро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко проходить свідком у 13 кримінальних процесах. У Держбюро розслідувань зазначалося, що в цих справах пройшло більше десятка обшуків, призначили 35 експертиз і наклали п'ять арештів.

Відзначимо, після програшу президентських виборів навесні 2019

року ім'я Порошенка стало фігурувати в кримінальних справах, відкритих за заявами адвоката з оточення колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань нібито готувало проект повідомлення про підозру Порошенку. Нібито йому збираються інкримінувати насильницьке повалення конституційного ладу.