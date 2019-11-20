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ДБР проводить 13 розслідувань, пов'язаних з Порошенком

Новини » Політика     20.11.2019 - 15:23
ДБР проводить 13 розслідувань, пов'язаних з Порошенком
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Всього п'ятого президента 23 рази викликали на допит

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить розслідування у 13 кримінальних провадженнях за участі п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Зазначається, що у цих провадженнях, зокрема, вже провели 12 обшуків, призначили 35 експертиз та наклали п'ять арештів.

Крім того, у ДБР повідомили, що вдалося провести три допити Порошенка. Ще 20 разів він не з'являвся на вимогу слідчих.

Серед проваджень, у яких проводить розслідування ДБР, - перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило введення воєнного стану в Україні рік тому. Крім того, розслідування проводять за фактом незаконного переправлення через держкордон з використанням підроблених документів (Мальдіви).

Також в ДБР розслідують факти незаконного переправлення судді Чауса в Молдову та незаконне затримання Саакашвілі та видворення його в Польщу.

Крім того, провадження відкрите за фактом захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів при внесенні подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній раді.

Ще одне провадження стосується ухилення від сплати податків та подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до Генеральної прокуратури України (ГПУ) проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.

РБК-Україна писало, що Верховний суд України визнав законною висилку Міхеіла Саакашвілі до Польщі в 2018 році.

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