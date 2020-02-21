Путін хоче домовитися з Зеленським про поліпшення відносин України і РФ

Фото: Володимир Зеленський і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Проте, Путін звернув увагу на зміну позиції свого українського колеги після Парижу

Президент Росії Володимир Путін сподівається домовитися з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин двох країн. Про це він розповів в інтерв'ю росЗМІ.

Втім, за словами Путіна, після нормандської зустрічі позиція Зеленського трохи змінилася.

"На жаль, ось він (Зеленський, - ред.) приїхав з Парижа (з саміту в нормандському форматі, - ред.) і почав говорити про те, що треба переглядати мінські угоди. Це викликає питання ", - підкреслив Путін.

Однак президент РФ констатував, що Москві і Києву вдалося домовитися про обмін полоненими, а також про угоду щодо транзиту російського газу через Україну.

"Надія вмирає останньою, (така ймовірність) є", - сказав Путін.

Нагадаємо, глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що війна, яка триває на Донбасі, вказує на необхідність внесення змін в Мінські домовленості, які, за його словами, вичерпали себе.

РБК-Україна писало, що минулого тижня Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили виконання мінських угод і висловили готовність до обміну полоненими.