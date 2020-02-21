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Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію РФ

Новини » Політика     21.02.2020 - 19:05
Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію РФ
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

За словами Вадима Пристайко, арбітражний трибунал буде розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки

Голова Міністерства іноземних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морської агресії Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пристайко у Twitter.

За його словами, арбітражний трибунал буде розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.

"Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів", - повідомив Пристайко.

Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію РФТакож він додав, що справа буде стосуватися у першу чергу незаконного будівництва Росією мосту через Керченську протоку.

"Це стосується в першу чергу незаконного будівництва Росією мосту через Керченську протоку та незаконної зупинки суден, які прямують в українські порти Маріуполя і Бердянську", - написав міністр.

Гаазький трибунал підтвердив свою юрисдикцію у справі про морську агресію РФНагадаємо, Гаазький трибунал може почати розслідування анексії Криму в цьому році. За словами прокурора АР Крим Ігоря Поночовного, на даний момент Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду знаходиться на стадії попереднього вивчення отриманої від України інформації.

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