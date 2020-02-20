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Перекриті дороги і сутички: у Нових Санжарах мітинг проти розміщення евакуйованих з Уханю

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 11:21
Перекриті дороги і сутички: у Нових Санжарах мітинг проти розміщення евакуйованих з Уханю
Фото: протести у Нових Санжарах (exo.in.ua)

Евакуйованих з Уханю планують розмістити у медцентрі у Нових Санжарах

Протести у Нових Санжарах (Полтавська область) розпочалися через інформацію про розміщення у місцевому медцентрі українців та іноземців, яких евакуюють з Уханю через коронавірус. Детальніше про ситуацію у Нових Санжарах - у матеріалі РБК-Україна.

Поліція повідомила подробиці щодо ситуації у Нових Санжарах

Речник поліції Полтавської області Юрій Сулаєв у коментарі РБК-Україна повідомив, що після сутичок, які сталися вранці нікого не затримували. Правоохоронці провели роз'яснювальну роботу з 12-ма особами, які найбільш агресивно себе поводили.

Місцеві ЗМІ повідомляють про розміщення військової техніки

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у центрі Нових Санжар почали підтягуватися загони правоохоронців та військових.

"БТРом правоохоронці відтягують техніку, якою місцеві жителі спробувати загородити міст. Також протестувальники почали перегороджати проїзд шинами. Правоохоронці спробувати розблокувати міст та протестувальники повторили свої дії", - повідомляють у ЗМІ.

Перекриті дороги і сутички: у Нових Санжарах мітинг проти розміщення евакуйованих з УханюФото: ситуація у Нових Санжарах (exo.in.ua)

Голова Полтавської ОДА виїхав до Нових Санжарів

Як повідомляє прес-служба Полтавської облдержадміністрації, голова ОДА Олег Синєгубов виїхав у Нові Санжари у зв’язку з поширенням інформації про те, що евакуйованих із Уханя українців можуть розмістити у медичному центрі внутрішніх військ МВСУ "Нові Санжари".

Очільник області зустрівся з місцевими активістами і закликав їх не панікувати, зазначивши, що в жодного евакуйованого немає симптомів гострої респіраторної інфекції.

У Нових Санжарах перекрили дороги та сталися сутички з поліцією

За даними місцевої поліції, сьогодні, 20 лютого, близько 07:00 в Нових Санжарах група місцевих мешканців влаштувала протестну акцію та заблокувала дорогу міжрегіонального значення. Правоохоронці спробували розблокувати проїзд, виникла сутичка.

Перекриті дороги і сутички: у Нових Санжарах мітинг проти розміщення евакуйованих з Уханю

Фото: pl.npu.gov.ua

"Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені, - зазначив начальник поліції Полтавської області Іван Вигівський.

Нові Санжари - смт в Полтавській області з населенням понад 8 тис. осіб. На території населеного пункту знаходиться Медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари".

Перекриті дороги і сутички: у Нових Санжарах мітинг проти розміщення евакуйованих з Уханю

Фото: медцентр "Нові Санжари" (ngu.gov.ua)

Україна евакуює своїх громадян з Китаю через коронавірус

Сьогодні, 20 лютого, літак з 49 українцями і 25 іноземцями, евакуйованими з Уханю через коронавірус, прибув в Україну. Спочатку літак кружляв над Харківською областю, потім приземлився в "Борисполі" на дозаправку і попрямував в аеропорт "Харкова", де раніше вранці не зміг приземлитися через туман.

За даними МВС, з Харкова евакуйованих направлять в медцентр "Нові Санжари", де вони будуть перебувати 14 днів на обсервації. За даними медиків, ні у кого з пасажирів немає симптомів ГРВІ.

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