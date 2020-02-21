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Суд у Росії засудив Гриценко до 6 років в'язниці

Новини » Політика     21.02.2020 - 12:44
Суд у Росії засудив Гриценко до 6 років в'язниці
Фото: Анатолій Гриценко (РБК-Україна)

Прокурор просив 9 років в'язниці

Суд в РФ засудив екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка до шести років в'язниці. Про це повідомляють росЗМІ.

Як зазначається, Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив Гриценка до шести років колонії за нібито заклики до терористичних актів на території РФ.

Прокурор попросив 9 років для Гриценка і заборонити йому чотири роки після звільнення розміщувати звернення та інші матеріали в Мережі.

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації ") і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму ", - оголосив вирок суддя Данило Логачов.

РБК-Україна писало, що в Росії Гриценко звинуватили в закликах до терактів. У липні 2017 року в ефірі "112 Україна" він заявляв, що якщо ситуація з вибухами авто в Києві "насправді війна, а не ігрища для президента, то на кожен підірваний автомобіль у Київі або Маріуполі повинні за два вибухнути в Таганрозі або Москві".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчий комітет РФ відкрив нові справи проти українських військових нібито за обстріл цивільних об'єктів на Донбасі.

Нагадаємо, вранці 18 лютого російсько-окупаційні сили поблизу населених пунктів Новотошковское, Орехово, Кримське і Хутір Вольний на Донбасі під вогневим прикриттям зробили спробу прорватися через лінію розмежування. У результаті настання бойовиків один український військовий отримав смертельне поранення.

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