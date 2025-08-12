Зеленский: Обмен территорий - сложный вопрос, который невозможно отделить от гарантий безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет права сдавать страну или идти на обмен территорий без гарантий безопасности для Украины.
Об этом заявил президент во время общения с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
"Я не собираюсь сдавать свою страну, потому что не имею на это права. И вопрос не в том, что я прячусь за Конституцией. Государство - это что, частная собственность? 30% Донецкой области - это что, моя частная собственность? Или ваша? Или кого-то?" - сказал он.
По словам президента, "обмен территорий - это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа".
В пятницу, 15 августа, на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Накануне американский лидер заявил, что будет требовать от Путина прекращения войны. По его словам, цель переговоров - договориться о режиме прекращения огня в Украине.
Ранее Трамп не исключал возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, в частности с возвращением части земель.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что территориальные вопросы закреплены в Конституции, а Украина не будет передавать свои земли оккупантам. Он также отметил, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий безопасности.
Позже Трамп уточнил, что США вместе с партнерами будут стремиться вернуть Украине часть оккупированных территорий, однако определенные земельные обмены, по его словам, все же состоятся.