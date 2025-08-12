Зеленский: Обмен территорий - сложный вопрос, который невозможно отделить от гарантий безопасности

Встреча Трампа и Путина

В пятницу, 15 августа, на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Накануне американский лидер заявил, что будет требовать от Путина прекращения войны. По его словам, цель переговоров - договориться о режиме прекращения огня в Украине.

Ранее Трамп не исключал возможности "обмена" территориями между Украиной и Россией, в частности с возвращением части земель.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что территориальные вопросы закреплены в Конституции, а Украина не будет передавать свои земли оккупантам. Он также отметил, что Россия продвигает идею такого "обмена" без всяких гарантий безопасности.

Позже Трамп уточнил, что США вместе с партнерами будут стремиться вернуть Украине часть оккупированных территорий, однако определенные земельные обмены, по его словам, все же состоятся.