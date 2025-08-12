Зеленський: Обмін територій - складне питання, яке неможливо відділити від гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має права здавати країну чи йти на обмін територій без гарантій безпеки для України.
Про це заявив президент під час спілкування з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
"Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось?" - сказав він.
За словами президента, "обмін територій - це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу".
У п’ятницю, 15 серпня, на Алясці запланована зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Напередодні американський лідер заявив, що вимагатиме від Путіна припинення війни. За його словами, мета переговорів - домовитися про режим припинення вогню в Україні.
Раніше Трамп не виключав можливості "обміну" територіями між Україною та Росією, зокрема із поверненням частини земель.
Президент України Володимир Зеленський у відповідь підкреслив, що територіальні питання закріплені в Конституції, а Україна не передаватиме свої землі окупантам. Він також зауважив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій безпеки.
Пізніше Трамп уточнив, що США разом із партнерами прагнутимуть повернути Україні частину окупованих територій, однак певні земельні обміни, за його словами, все ж відбудуться.