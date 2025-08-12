Зеленський: Обмін територій - складне питання, яке неможливо відділити від гарантій безпеки

"Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава - це що, приватна власність? 30% Донецької області - це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось?" - сказав він.

За словами президента, "обмін територій - це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу".