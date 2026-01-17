Доклад по переговорам делегаций Украины и США в Майами будет вечером, - президент

Зеленский проинформировал, что секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и народный депутат Давид Арахамия - уже в США.

"Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам", - сказал он.

Кроме того, президент рассказал о задаче украинской делегации на этих переговорах и отметил, что удары РФ ухудшают возможности для диалога.

"Главная задача для украинской делегации - дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов: в том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать", - подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что нужен также прогресс и по документам, которые готовились. Он отметил, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира, и развитие дипломатии зависит сейчас именно от партнеров.