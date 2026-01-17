RU

Доклад по переговорам делегаций Украины и США в Майами будет вечером, - президент

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная задача украинской делегации на сегодняшних переговорах в США - дать всю реальную информацию о происходящем и о последствиях атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

Зеленский проинформировал, что секретарь СНБО Рустем Умеров, глава ОП Кирилл Буданов и народный депутат Давид Арахамия - уже в США.

"Ближе к вечеру по киевскому времени я ожидаю первые доклады по встречам", - сказал он.

Кроме того, президент рассказал о задаче украинской делегации на этих переговорах и отметил, что удары РФ ухудшают возможности для диалога.

"Главная задача для украинской делегации - дать всю реальную информацию о том, что происходит, о последствиях российских ударов: в том числе следствием этого террора является дискредитация дипломатического процесса, люди теряют веру в дипломатию, и российские удары постоянно ухудшают даже те небольшие возможности для диалога, которые были. Американская сторона должна это понимать", - подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что нужен также прогресс и по документам, которые готовились. Он отметил, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира, и развитие дипломатии зависит сейчас именно от партнеров.

 

 

Отметим, что Умеров сегодня говорил, что на переговорах будет продолжена работа над достижением мира, а также будет работа над гарантиями безопасности и согласованием следующих шагов.

Переговоры Украины и США

Напомним, что Украина уже несколько месяцев проводит консультации с США и европейскими партнерами по поводу американского мирного плана и гарантий безопасности.

При этом, несмотря на заявления о полных гарантиях безопасности для Украины, ключевым и самым сложным вопросом остаются территории. В то же время президент США Дональд Трамп говорит, что стороны близки к компромиссу, а по словам Зеленского, мирный план готов на 90%, а гарантии безопасности на 100%.

Стоит отметить, что в начале января в Париже состоялась встреча "коалиции желающих", на которой Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по размещению западного контингента в нашей стране после войны.

Параллельно в СМИ писали, что во французской столице был спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Медиа утверждали, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались с ним для обсуждения мирного плана США по Украине, и говорили о возможном визите в Москву для переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Ожидается, что уже до конца января в Москве дадут ответ на мирный план.

Также мы писали, что по информации СМИ, на следующей неделе союзники Украины по G7 планируют встретиться с Трампом в Давосе, чтобы заручиться его поддержкой относительно гарантий безопасности для нашей страны.

