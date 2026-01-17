Зеленський про мирні переговори у США: ввечері очікую доповідь від Буданова та Умєрова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання української делегації на сьогоднішніх переговорах у США - дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, і про наслідки атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
Зеленський поінформував, що секретар РНБО Рустем Умєров, глава ОП Кирило Буданов і народний депутат Давид Арахамія - вже у США.
"Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", - сказав він.
Окрім того, президент розповів про задачу української делегації на цих переговорах і зазначив, що удари РФ погіршують можливості для діалогу.
"Головне завдання для української делегації - дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти", - наголосив Зеленський.
Також президент підкреслив, що потрібен також прогрес і щодо документів, які готувались. Він зазначив, що Україна ніколи не було і не буде перепоною для миру, і розвиток дипломатії залежить зараз саме від партнерів.
Зазначимо, що Умєров сьогодні говорив, що на переговорах буде продовжена робота над досягненням миру, а також буде робота над гарантіями безпеки і узгодженням наступних кроків.
Нагадаємо, що Україна вже кілька місяців проводить консультації з США і європейськими партнерами з приводу американського мирного плану і гарантій безпеки.
При цьому, незважаючи на заяви про повні гарантії безпеки для України, ключовим і найскладнішим питанням залишаються території. Водночас президент США Дональд Трамп каже, що сторони близькі до компромісу, а за словами Зеленського, мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки на 100%.
Варто зазначити, що на початку січня в Парижі відбулася зустріч «коаліції бажаючих», на якій Україна, Франція і Британія підписали декларацію про наміри щодо розміщення західного контингенту в нашій країні після війни.
Паралельно в ЗМІ писали, що у французькій столиці був спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв. Медіа стверджували, що радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися з ним для обговорення мирного плану США щодо України, і говорили про можливий візит до Москви для переговорів з главою Кремля Володимиром Путіним. Очікується, що вже до кінця січня в Москві дадуть відповідь на мирний план.
Також ми писали, що за інформацією ЗМІ, наступного тижня союзники України по G7 планують зустрітися з Трампом в Давосі, щоб заручитися його підтримкою щодо гарантій безпеки для нашої країни.