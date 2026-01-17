Зеленський про мирні переговори у США: ввечері очікую доповідь від Буданова та Умєрова

Зеленський поінформував, що секретар РНБО Рустем Умєров, глава ОП Кирило Буданов і народний депутат Давид Арахамія - вже у США.

"Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей", - сказав він.

Окрім того, президент розповів про задачу української делегації на цих переговорах і зазначив, що удари РФ погіршують можливості для діалогу.

"Головне завдання для української делегації - дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти", - наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що потрібен також прогрес і щодо документів, які готувались. Він зазначив, що Україна ніколи не було і не буде перепоною для миру, і розвиток дипломатії залежить зараз саме від партнерів.