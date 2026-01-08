Советники Трампа встретились с российским спецпосланником в Париже по поводу Украины, - Ахіоѕ

Советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ .

Эта встреча состоялась после того, как Уиткофф и Кушнер провели переговоры с украинскими и европейскими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского и руководителей Великобритании, Франции и Германии.

Основными вопросами обсуждения стали гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки в восточном Донбассе, а также согласование деталей мирного плана перед дальнейшим привлечением России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что соглашение по гарантиям безопасности фактически готово к финализации на самом высоком уровне. Украинская сторона также предложила варианты окончательного оформления документа по вопросам территорий, касающихся конфликта.

На данный момент президент России Владимир Путин не дал никаких публичных сигналов, что готов согласиться на предложение или даже серьезно его рассматривать.

Зеленский также отметил, что Украина получила подтверждение о том, что США вступят в переговоры с Россией по нынешнему предложению, и подчеркнул необходимость сохранять давление на Москву на той же интенсивности, что и работа переговорных команд Украины