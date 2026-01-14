Лидеры G7 будут убеждать Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины, - FT
На следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
"Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также председатель Европейской комиссии планируют принять участие в запланированной встрече лидеров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе", - рассказали четыре чиновника, знакомые с планами.
В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров "коалиции желающих". По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельная встреча.
Как пишет Bloomberg, на встрече лидеров в Давосе планируется получить одобрение Трампа на соглашения, которые считаются критически важными для предотвращения повторной войны и которые были достигнуты на прошлой неделе в Париже. Речь идет о встрече "коалиции решительных", в которой принимали участие в том числе спецпредставитель Трампа по Украине и командующий силами обороны стран Европы.
"Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании будут добиваться личной поддержки президента США в вопросе гарантий безопасности", - сказано в публикации издания.
В то же время в Европе обеспокоены масштабом личной поддержки Украины со стороны президента США, если будет мирное соглашение с РФ. Сомнения вызывают ряд инцидентов за последний год, в которых он делал резко пророссийские заявления по поводу конфликта.
"Без США ничего этого не произойдет. Пока неясно, что на самом деле думает Трамп", - пояснил один из европейских чиновников, который участвовал в переговоров, имея ввиду обещания Британии и Франции направить войска в Украину после прекращения огня.
Издание добавило, что присутствие шести лидеров, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен стало бы рекордным показателям для стран G7 на мероприятии в Давосе.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, 8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины от США практически готов. Он подчеркнул, что следующим этапом будет его финализация на самом высоком уровне.
Пару дней назад, 12 января, Зеленский рассказал, что заслушал подробный доклад переговорный группы по контактам с американской стороной и поручил финализировать документ о гарантиях безопасности.
Стоит отметить, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. По словам Зеленского, Трамп может дать ответ относительно сроков гарантий уже на их встрече.