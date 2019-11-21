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Зеленський про справи Майдану: винні обовязково мають отримати покарання

Новини » Політика     21.11.2019 - 08:56
Зеленський про справи Майдану: винні обовязково мають отримати покарання
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що розслідування справ Майдану необхідно

Президент Володимир Зеленський заявив, що винні обовязково мають отримати покарання і розслідування справ Майдану необхідно. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський сподівається, що до 20 лютого (Дня героїв Небесної сотні, - ред.) будуть результати розслідування.

"Родини загиблих та все суспільство має обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання", - заявив він.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Президент додав, що розслідувати справи Майдану будуть 52 слідчих. Він також пообіцяв розглянути можливість притягнення до кримінальної відповідальності тих, хто принижує загиблих героїв України, а також розглянути поправки до закону про ДБР.

"Посилити групу слідчих. Об'єднати їх. Я думаю, що вони будуть об'єднано працювати і в ДБР, і в прокуратурі. Вони об'єднаються. Там буде більше 50... мабуть, 52 людини. 25 плюс 27. Тобто ми ж хочемо результатів", - сказав він.

Нагадаємо, вчора генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Генеральна прокуратура 21 листопада втрачає функції досудового розслідування. Він пообіцяв, що жодне зі справ Майдану не буде втрачено.

Зазначимо, що сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи.

РБК-Україна писало, що в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва в кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

Також в центральному апараті Державного бюро розслідувань створено окремий підрозділ у справах Майдану.

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