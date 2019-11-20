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Рябошапка: жодна з справ Майдану не буде втрачена

Новини » Політика     20.11.2019 - 15:19
Рябошапка: жодна з справ Майдану не буде втрачена
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

ГПУ передала практично всі кримінальні провадження ДБР

З завтрішнього дня Генеральна прокуратура втрачає функції досудового розслідування, жодне зі справ Майдану не буде втрачено. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Рябошкапка зазначив, що ГПУ передала ДБР практично всі кримінальні провадження, у тому числі справи Майдану.

"Жодне з цих справ не буде втрачено", - заявив він.

Прокурор додав, що юридично справи передані, але фізично залишаються в прокуратурі. Він уточнив, що біля 50 слідчих будуть розслідувати справи Майдану.

Відзначимо, в центральному апараті Державного бюро розслідувань створено окремий підрозділ у справах Майдану.

Також в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва в кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

Нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.

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Новини України МайданРуслан Рябошапка
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