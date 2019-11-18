ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В ДБР створений підрозділ для розслідування справ Майдану

Новини » Політика     18.11.2019 - 15:47
В ДБР створений підрозділ для розслідування справ Майдану
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Слідчі приступили до роботи після передачі матеріалів справи

У Державному бюро розслідувань створено підрозділ для розслідування справ Майдану. Про це повідомовив директор ДБР Роман Труба на своєму Telegaram-каналі.

Труба зазначив, що після завершення Генпрокуратурою всіх процесуальних дій та передачі ДБР матеріалів кримінальних проваджень, слідчі приступлять до роботи.

"В ДБР створений підрозділ з розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках", - повідомив він.

Зазначимо, що через те, що Верховна рада не проголосувала необхідні поправки в закон про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування, слідство в справах Майдану зупиниться з 20 листопада.

Раніше повідомлялося, що в ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

РБК-Україна писало, що нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.

ДБР у Краматорську затримало на хабарі двох поліцейських ДБР скерувало до ГПУ проект підозри Порошенку
Новини України МайданДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся