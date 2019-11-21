Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что расследование дел Майдана необходимо

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни, - ред.) будут результаты расследования.

"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно получить наказание", - заявил он.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи. Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Напомним, вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Отметим, что сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

РБК-Украина писало, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.