ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Новости » Политика     21.11.2019 - 08:56
Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что расследование дел Майдана необходимо

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни, - ред.) будут результаты расследования.

"Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно получить наказание", - заявил он.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи.

Участь Президента України Володимира Зеленського та пані Олени Зеленської у заходах до Дня Гідності та Свободи.

Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Напомним, вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Отметим, что сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы.

РБК-Украина писало, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.

Зеркаль уходит из МИД Украины, а Злочевский объявлен в розыск: новости за 20 ноября Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы
Новости Украины Владимир ЗеленскийМайдан
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь