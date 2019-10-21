ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ГПУ створили департамент щодо справ Майдану

Новини » Політика    21.10.2019 - 20:35
У ГПУ створили департамент щодо справ Майдану
Фото: ГПУ (screenshot(google maps)

До складу департаменту будуть входити три відділу

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

Зазначається, що до складу департаменту будуть входити три відділи.

"21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках", - йдеться у повідомленні.

В той же час ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини спеціальної категорії.

Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальне керівництво у процесах про злочини, скоєні під час Революції Гідності.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України звільнила трьох прокурорів, які займалися справами Майдану. За словами прокурора Управління спецрозслідувань ГПУ Олексія Донського, під скорочення потрапили Юрій Безщасний, Андрій Дем'яненко і Віталій Тарасюк, який був заступником керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Донський уточнив, що їх звільнили після того, як вони подали заяву на переатестацію в старою формою, оскільки не погоджувалися з новою.

Як повідомляло РБК-Україна, до цього генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що кілька проваджень по справах Майдану скоро будуть направлені в суд.

Чумак: з ОП вилучили протоколи часів Майдану та Іловайської трагедії Звільнені прокурори можуть поновитися через недоліки люстрації, - Рябошапка
Новини України ГПУМайдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся