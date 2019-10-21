У ГПУ створили департамент щодо справ Майдану

Фото: ГПУ (screenshot(google maps)

До складу департаменту будуть входити три відділу

У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

Зазначається, що до складу департаменту будуть входити три відділи.

"21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення в Генеральній прокуратурі Департаменту процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках", - йдеться у повідомленні.

В той же час ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини спеціальної категорії.

Діяльність Департаменту буде зосереджена на процесуальне керівництво у процесах про злочини, скоєні під час Революції Гідності.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України звільнила трьох прокурорів, які займалися справами Майдану. За словами прокурора Управління спецрозслідувань ГПУ Олексія Донського, під скорочення потрапили Юрій Безщасний, Андрій Дем'яненко і Віталій Тарасюк, який був заступником керівника Управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка. Донський уточнив, що їх звільнили після того, як вони подали заяву на переатестацію в старою формою, оскільки не погоджувалися з новою.

Як повідомляло РБК-Україна, до цього генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що кілька проваджень по справах Майдану скоро будуть направлені в суд.