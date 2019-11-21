Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Це свято на честь початку двох революцій

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи. РБК-Україна розповість, що це за свято.

Зазначимо, що це свято на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року).

Це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. У часи екс-президента Віктора Януковича його відзначення фактично скасували, об’єднавши із Днем Соборності 22 січня.

У 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно святкує річниці Помаранчевої революції і Євромайдану.

Метою запровадження пам’ятної дати, згідно із указом, стало утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття.

Як відомо, 21 листопада 2013 року на головну площу столиці - Майдан Незалежності - вийшли люди на знак протесту проти рішення уряду часів президентства Віктора Януковича зупинити курс України на євроінтеграцію.

У ніч з 29 на 30 листопада силовики жорстоко розігнали на Майдані Незалежності активістів, переважно студентів. Влада пояснювала це бажанням розчистити місце для новорічної ялинки. Застосування грубої сили з боку влади, своєю чергою, спричинило ще більшу хвилю протестів, які переросли в Революцію Гідності.

В Революції Гідності загинули 98 активістів, яких називають Героями Небесної Сотні.

Нагадаємо, в жовтні президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення Дня гідності і свободи в 2018 році, яким доручив уряду забезпечити виконання відповідного плану заходів.