Зеленський назвав ключові питання нормандської зустрічі

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський назвав 4 питання, які українська сторона планує обговорити

Президент України Володимир Зеленський назвав ключові питання, які українська сторона планує підняти на саміті лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія). Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, по-перше, українська делегація спробує домогтися "повного розуміння" і отримати список українських полонених з термінами їх повернення.

Другим питанням Зеленський назвав перемир'я на Донбасі, яке повинно бути з "зрозумілими термінами".

"Не фейкове перемир'я, а серйозне перемир'я з зрозумілими термінами і обов'язками. По третє, контроль над кордоном і передача Україні контролю над кордоном Україна - Росія".

Також він заявив, що Україна буде домагатися можливості проведення місцевих виборів вже на території України, а не на тимчасово окупованих територіях.

Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Відвідання Президентом України Володимиром Зеленським Станиці Луганської. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 20 листопада 2019 р.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна на нормандської зустрічі готова піти на компроміс, який принесе прогрес на Донбасі.

Нагадаємо, нормандська зустріч відбудеться 9 грудня в Парижі. Глава держави раніше також заявляв, що на саміті він буде домовлятися про повернення наших територій. Він зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.