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Зеленский и Мерц сказали Трампу, с чего нужно начать переговоры с РФ

20:51 16.06.2026 Вт
2 мин
Какое требование Кремля немецкий канцлер назвал "неприемлемым"?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский и Мерц сказали Трампу, с чего нужно начать переговоры с РФ Фото: Владимир Зеленский и Фридрих Мерц (Getty Images)
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским обратился к лидеру США Дональду Трампу с заявлением по переговорам с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Вместе с президентом Зеленским мы сообщили президенту Трампу, что готовы к мирным переговорам. Однако эти переговоры должны начаться с правильной позиции", - подчеркнул Мерц.

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Он также назвал "неприемлемым" требование России о том, что Украина должна отказаться от части Донбасса.

Напомним, 4 июня Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому диктатору, в котором предложил провести встречу в третьей стране для обсуждения условий долгосрочного мира.

Эта инициатива была адресована сразу нескольким сторонам - главе Кремля, представителям российских элит и международным партнерам Украины.

В ответ Владимир Путин раскритиковал предложение, заявив о якобы "грубом тоне" письма, и отказался от личных переговоров, отметив, что "не видит в них смысла".

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Путин фактически утратил возможность выйти из войны, которая становится для России всё более неудачной, в то время как международное давление на Москву продолжает усиливаться.

В свою очередь президент США заявил, что в настоящее время российский диктатор находится в более слабой позиции в отношении войны против Украины, чем раньше.

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