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Обиделся на письмо и не хочет мира: что Путин наговорил об Украине в Петербурге

19:15 05.06.2026 Пт
3 мин
Что диктатор ответил на предложение встретиться с президентом Украины?
aimg Дмитрий Левицкий
Обиделся на письмо и не хочет мира: что Путин наговорил об Украине в Петербурге Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений об Украине на своем экономическом форуме в Петербурге. В частности, отреагировал на письмо украинского президента Владимира Зеленского.

РБК-Украина собрало ключевые заявления российского диктатора об Украине.

Главное:

  • О письме и отказе от встречи: Диктатор пожаловался на "элементы грубости" в письме Зеленского и отклонил предложение о личной встрече, заявив, что "не видит смысла" в таких переговорах.
  • Об условиях договоренностей: Путин требует, чтобы "специалисты" сначала наработали решение на длительную перспективу, и только после этого возможно подписание документов.
  • О целях войны: Первоочередной задачей России сейчас является захват Донбасса. Другие вопросы, в том числе и так называемую "денацификацию", глава Кремля хочет решать на переговорном треке.
  • Об ударах ВСУ: Путин признал, что атаки украинских дронов по глубокому российскому тылу наносят ущерб РФ, и заявил о необходимости усиливать систему ПВО.

О письме Зеленского

Путин рассказал, что о письме ему стало известно вчера, но прочитал он его только сегодня. Вместо конструктива, диктатор высмеял некоторые моменты из письма, например упоминание о возрасте.

"Главное не возраст, а дееспособность", - сказал Путин, добавив, что есть и более старые главы государств, чем он.

Затем диктатор снова потребовал выборов в Украине, а также вспомнил о споре между Зеленским и президентом США в Белом доме. По словам Путина, Зеленский "отказывает администрации США быть гарантом".

"И это письмо, о котором вы только что упомянули, оно действительно содержит элементы грубости. Что это? Это способ создать условия для личной встречи и переговоров, или это создание обстановки, при которой на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе", - добавил он.

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Отказ от встречи с Зеленским

Путин "не видит смысла" во встрече, которую в своем письме предложил Зеленский. По его словам, Зеленский предлагал ему встречу и раньше - из-за неназванного бизнесмена. Но Путин отказался, напомнив о "минских соглашениях", которые, по его словам, позволили потянуть время, чтобы "перевооружить Украину".

"Я говорю, что не вижу смысла встречаться. Смысл есть только для украинской стороны - остановить наступление наших сил. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пусть специалисты поработают, выработают какие-то решения. А после этого можно встречаться, присутствовать на подписании документов, или даже что-то подписывать", - заявил диктатор.

О целях войны и "денацификации"

Как заявил Путин, первая задача России сейчас - это "достичь освобождения Донбасса". И РФ, по его словам, движется к выполнению этой задачи. А некоторые другие задачи, как отметил диктатор, будут решать на переговорном треке. В том числе и так называемую "денацификацию".

"Нам все время говорили: какая денацификация, о чем вы, какая чушь. А вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистов с почестями и салютом. И кто это делает? Глава киевского режима - еврей по национальности", - сказал Путин.

Об атаках украинских дронов

Путин признал, что атаки украинских дронов на глубокий российский тыл, наносит ущерб РФ. Но и из этого диктатор сделал "победу".

"Для нас это означает только одно - мы должны усиливать систему ПВО. И мы будем это делать", - заявил он.

При этом диктатор продолжает уверять, что украинские дроны - неэффективны, а большая часть вооружения поступает в Украину с Запада.

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