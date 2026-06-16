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"Мы не играем в игры". Зеленский отказался ехать к Путину в Москву и назвал альтернативу

15:34 16.06.2026 Вт
2 мин
Какие страны глава государства рассматривает для встречи с диктатором?
aimg Валерий Ульяненко
"Мы не играем в игры". Зеленский отказался ехать к Путину в Москву и назвал альтернативу Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения Кремля о встрече с российским диктатором в Москве. Он также назвал страны, в которых могут состояться переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского, сделанное во время его выступления на саммите в Лондоне.

Глава государства отклонил предложения России встретиться в Москве, заявив, что Украина "не играет в эти игры". В то же время он сказал, что встреча может состояться в нейтральной стране.

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По словам Зеленского, это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке, однако он добавил, что "Путин не хочет прекращения войны".

Организация встречи с Путиным

На вопрос о возможной дате возобновления переговоров с Россией при посредничестве США Зеленский подчеркнул, что организовать такие дискуссии "очень сложно". Он отметил, что хотел воспользоваться возможностью саммита G7, чтобы встретиться с диктатором, но "Россия не разделяет эту точку зрения".

"Я не уверен, что они получили положительные сигналы от Соединенных Штатов", - сказал украинский президент.

Зеленский рассказал, как предлагал французскому президенту Эммануэлю Макрону попробовать организовать встречу с россиянами в Швейцарии. В то же время он отметил, что россияне не отреагировали на такое предложение.

"Путин не воспользовался этой возможностью для встречи во время G7. И я думаю, что мы разговаривали с президентом Трампом. Я думаю, что да, я знаю, что он снова сделал много предложений через разных лидеров, я имею в виду Путина, приехать в Москву", - сказал глава государства.

Отметим, что Зеленский и Трамп обсудили возможность проведения встречи с Путиным на территории США. Речь идет о формате, который затруднил бы российскому диктатору возможность уклониться от переговорного процесса.

Также РБК-Украина сообщало, что Киев заранее передал России через посредников, дипломатические контакты и разведку предложение о встрече лидеров во время саммита G7 с участием президента США.

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