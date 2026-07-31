В Украине вводят новые боевые выплаты: кто сможет получить

В Украине утвердили новый порядок мотивационных выплат для военных. В отдельных случаях размер дополнительного вознаграждения сможет достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы МВД Ивана Выговского в Telegram.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил о подписании приказов, утверждающих порядок выплаты дополнительных вознаграждений военнослужащим Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и полицейским подразделений особого назначения в рамках экспериментального проекта мотивационных выплат.

По словам Выговского, новый механизм предусматривает дополнительные выплаты в зависимости от сложности, опасности и результатов выполнения боевых задач. Максимальная сумма мотивационных выплат может достигать 460 тысяч гривен в месяц.

Кто и сколько получит

Согласно подписанным приказам, предусмотрены следующие размеры дополнительных выплат:

до 100 тысяч гривен в месяц — за непосредственное участие в боевых действиях (пропорционально времени участия);

170 тысяч гривен в месяц — за выполнение задач непосредственно на линии боевого соприкосновения;

70 тысяч гривен в месяц — за выполнение задач на других участках фронта в пределах ротного опорного пункта;

50 тысяч гривен в месяц — за службу на пунктах управления;

от 15 до 30 тысяч гривен в месяц — для военнослужащих-инструкторов;

до 10 тысяч гривен в месяц — для других категорий военнослужащих;

40 тысяч гривен за сутки — за захват вражеских позиций;

20 тысяч гривен за сутки — за возвращение утраченных позиций;

100 тысяч гривен — за каждого взятого в плен оккупанта;

15 тысяч гривен — за уничтожение противника в стрелковом или рукопашном бою.

Когда начнут действовать

Выговский отметил, что приказы уже переданы на государственную регистрацию. После завершения этой процедуры документы будут официально опубликованы и вступят в силу.

При этом начисление предусмотренных выплат будет осуществляться задним числом — начиная с 1 июня 2026 года.

Министр также подчеркнул, что полномасштабная война существенно изменила задачи подразделений системы МВД.

По его словам, сегодня пограничники, нацгвардейцы и полицейские вместе с другими подразделениями Сил обороны участвуют в самых сложных боевых операциях, штурмах и удерживают наиболее тяжелые участки фронта.