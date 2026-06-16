ua en ru
Вт, 16 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп признал, что Путин сейчас в более слабой позиции по поводу войны в Украине, - СМИ

14:37 16.06.2026 Вт
2 мин
О каком "окне возможностей" заговорили на саммите G7?
aimg Валерий Ульяненко
Трамп признал, что Путин сейчас в более слабой позиции по поводу войны в Украине, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин сейчас находится в более слабой позиции по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки DW Микаэлы Кефнер.

"Как мне сообщили, Трамп выслушал и признал, что в ходе обсуждения ситуации в Украине на саммите G7 Путин сейчас находится в более слабой позиции, чем раньше", - написала она.

Читайте также: "Россия должна заключить соглашение": Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским

Кефнер также сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц и украинский президент Владимир Зеленский встретятся с глазу на глаз сразу после общего заседания с Трампом. Журналистка также рассказала, что Мерц видит "открытие окна возможностей", о чем он говорил ранее.

По словам Кефнер, оба проигнорировали вопрос журналиста о дополнительных ракетах Patriot для Украины.

Напомним, после завершения иранского кризиса Дональд Трамп заявил, что США намерены сосредоточить внимание на прекращении войны между Россией и Украиной. По его словам, ежемесячно в результате боевых действий гибнут около 25 тысяч человек.

Отметим, что Зеленский и Трамп обсудили возможность проведения встречи с Путиным на территории США в формате, при котором диктатору было бы сложнее уклониться от переговоров. Зеленский подчеркнул, что в случае отказа Москвы международное давление на РФ необходимо будет усилить.

РБК-Украина также сообщало, что Киев заранее передал России через посредников, дипломатические каналы и разведывательные структуры предложение о встрече лидеров во время саммита G7 с участием президента США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Дональд Трамп Война в Украине
Новости
В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G7
В Кремле ответили на предложение Зеленского встретиться с Путиным на саммите G7
Аналитика
Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Не отрицаем, цены во время тревог и блэкаутов могут расти: 10 вопросов к Bolt