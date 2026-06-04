Зеленский написал открытое письмо Путину
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем глава государства заявил о готовности Киева завершать войну путем прямых переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина на официальный сайт президента.
Главное:
- Потери и ход войны: Только за май потери РФ на фронте составили более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, из которых 63% составляют именно убитые. В то же время соотношение украинских потерь к российским составляет 1 к 5 или 1 к 6.
- Международная изоляция РФ: Из-за войны Россия впервые в истории оказалась в полной зависимости от Китая и была вынуждена обратиться за помощью к Северной Корее. Санкции против РФ будут продолжаться, пока не будет достигнута справедливость для Украины.
- Формат завершения войны: Украина предлагает закончить войну в двустороннем формате. Президент Украины инициирует встречу лидеров, которая может состояться на территории Швейцарии, Турции или стран Арабского мира.
- Прекращение огня: Началом для дипломатии должна стать текущая линия фронта. Украина готова на полное прекращение огня на время переговоров, а мониторинг этого процесса по линии остановки могут обеспечить США.
- Гарантии безопасности: Для создания новой архитектуры безопасности в процессе урегулирования должны обязательно участвовать США и страны Европы, которые способны влиять на ситуацию.
- Обмен и возвращение граждан: Украинская сторона готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех". Кроме того, необходимо осуществить серьезные шаги для возвращения вывезенных в Россию украинских детей и гражданских лиц.
Зеленский заявил о том, что война наконец-то перестает устраивать россиян, а также то, что война дает все больше негатива России.
"Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором - войной без реальной причины. Именно так это запомнит история", - подчеркнул президент.
Прекращение огня и обмен "всех на всех"
Установление реальной тишины является лучшим стартом для того, чтобы начать диалог между сторонами. Украина соглашается полностью прекратить огонь на период, пока будут продолжаться переговоры.
Кроме того, государство готово к масштабному обмену военнопленными по принципу "всех на всех". Это может стать весомым прологом к окончанию войны. Также необходимо сделать серьезные шаги для возвращения вывезенных в течение войны гражданских граждан и детей.
"Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете", - отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул необходимость находить прямые двусторонние ответы, а не прятаться за техническими формулировками или терять время в челночной дипломатии.
"Не бойтесь выйти из войны - это главное, что сейчас от вас требуется", - подчеркнул он.
Потери России и планы на будущее
Зеленский отметил, что в мае потери российской армии составили более 30 тысяч убитых и тяжелораненых, причем 63% из них - ликвидированные оккупанты. Украинская сторона фиксирует такой уровень потерь ежемесячно и имеет видеоподтверждение.
"Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря нам болит. И даже когда уровень потерь украинских один к пяти или один к шести по сравнению с потерями российскими, это все равно имеет большое значение", - заявил он.
В то же время украинская разведка сообщает, что руководство РФ рассматривает планы продолжения войны на 2027 и 2028 годы. Россия надеется на эффективность баллистики, пытается втянуть в войну Беларусь и разыгрывает сценарии с Приднестровьем.
"Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это? Выбор сейчас за вами", - говорится в письме.
Зависимость от союзников и последствия
Из-за переноса боевых действий на территорию РФ Россия впервые в истории была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, а сегодня полностью зависит от Китая. Надежды агрессора на ослабление санкций и сокращение поддержки Украины напрасны.
"Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая - тоже впервые в истории России", - отметил глава государства.
Зеленский предупредил руководство РФ: если война не завершится, им придется бороться за свое личное выживание.
"Это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения", - подчеркнул президент.
Встреча не в Москве или Киеве
"Нынешняя линия фронта - это отправная точка, с которой должен начаться дипломатический процесс", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что потенциальная встреча не обязательно должна состояться в Москве или Киеве - как площадки для переговоров могут рассматриваться страны, которые традиционно принимают дипломатические инициативы по войне и миру, в частности Швейцария, Турция или отдельные государства арабского региона.
"Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я вроде бы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего", - подчеркнул президент.
Он добавил, что нужно участие Европы, поскольку она действительно имеет возможность влиять на ситуацию. По словам Зеленского, ее участие представляется логичным, поскольку и для Украины, и для РФ нужны гарантии безопасности.
"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира", - подчеркнул он.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не рассматривают военный путь как способ завершения войны в Украине, однако признают: процесс достижения мира осложняется нежеланием сторон идти на взаимные компромиссы.
В то же время в ОП отметили, что завершение "горячей фазы" войны в ближайшие месяцы является реалистичным сценарием. В частности, руководитель ОП Кирилл Буданов отметил, что Украина имеет необходимые ресурсы и возможности для прекращения активных боевых действий до начала зимы.