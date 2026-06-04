Зеленский написал открытое письмо Путину

Главное: Потери и ход войны : Только за май потери РФ на фронте составили более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, из которых 63% составляют именно убитые. В то же время соотношение украинских потерь к российским составляет 1 к 5 или 1 к 6.

: Только за май потери РФ на фронте составили более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными, из которых 63% составляют именно убитые. В то же время соотношение украинских потерь к российским составляет 1 к 5 или 1 к 6. Международная изоляция РФ : Из-за войны Россия впервые в истории оказалась в полной зависимости от Китая и была вынуждена обратиться за помощью к Северной Корее. Санкции против РФ будут продолжаться, пока не будет достигнута справедливость для Украины.

: Из-за войны Россия впервые в истории оказалась в полной зависимости от Китая и была вынуждена обратиться за помощью к Северной Корее. Санкции против РФ будут продолжаться, пока не будет достигнута справедливость для Украины. Формат завершения войны : Украина предлагает закончить войну в двустороннем формате. Президент Украины инициирует встречу лидеров, которая может состояться на территории Швейцарии, Турции или стран Арабского мира.

: Украина предлагает закончить войну в двустороннем формате. Президент Украины инициирует встречу лидеров, которая может состояться на территории Швейцарии, Турции или стран Арабского мира. Прекращение огня : Началом для дипломатии должна стать текущая линия фронта. Украина готова на полное прекращение огня на время переговоров, а мониторинг этого процесса по линии остановки могут обеспечить США.

: Началом для дипломатии должна стать текущая линия фронта. Украина готова на полное прекращение огня на время переговоров, а мониторинг этого процесса по линии остановки могут обеспечить США. Гарантии безопасности : Для создания новой архитектуры безопасности в процессе урегулирования должны обязательно участвовать США и страны Европы, которые способны влиять на ситуацию.

: Для создания новой архитектуры безопасности в процессе урегулирования должны обязательно участвовать США и страны Европы, которые способны влиять на ситуацию. Обмен и возвращение граждан: Украинская сторона готова к обмену военнопленными по принципу "всех на всех". Кроме того, необходимо осуществить серьезные шаги для возвращения вывезенных в Россию украинских детей и гражданских лиц.

Зеленский заявил о том, что война наконец-то перестает устраивать россиян, а также то, что война дает все больше негатива России.

"Почти половину из ваших 26 лет власти в России вы провели в войне против Украины. Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором - войной без реальной причины. Именно так это запомнит история", - подчеркнул президент.

Прекращение огня и обмен "всех на всех"

Установление реальной тишины является лучшим стартом для того, чтобы начать диалог между сторонами. Украина соглашается полностью прекратить огонь на период, пока будут продолжаться переговоры.

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Кроме того, государство готово к масштабному обмену военнопленными по принципу "всех на всех". Это может стать весомым прологом к окончанию войны. Также необходимо сделать серьезные шаги для возвращения вывезенных в течение войны гражданских граждан и детей.

"Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул необходимость находить прямые двусторонние ответы, а не прятаться за техническими формулировками или терять время в челночной дипломатии.

"Не бойтесь выйти из войны - это главное, что сейчас от вас требуется", - подчеркнул он.

Потери России и планы на будущее

Зеленский отметил, что в мае потери российской армии составили более 30 тысяч убитых и тяжелораненых, причем 63% из них - ликвидированные оккупанты. Украинская сторона фиксирует такой уровень потерь ежемесячно и имеет видеоподтверждение.

"Мы теряем своих людей, и каждая наша потеря нам болит. И даже когда уровень потерь украинских один к пяти или один к шести по сравнению с потерями российскими, это все равно имеет большое значение", - заявил он.

В то же время украинская разведка сообщает, что руководство РФ рассматривает планы продолжения войны на 2027 и 2028 годы. Россия надеется на эффективность баллистики, пытается втянуть в войну Беларусь и разыгрывает сценарии с Приднестровьем.

"Ваши пропагандисты угрожают так или иначе всем соседям России. Действительно ли вы хотите пройти через все это? Выбор сейчас за вами", - говорится в письме.

Зависимость от союзников и последствия

Из-за переноса боевых действий на территорию РФ Россия впервые в истории была вынуждена просить помощи у Северной Кореи, а сегодня полностью зависит от Китая. Надежды агрессора на ослабление санкций и сокращение поддержки Украины напрасны.

"Вы первый правитель России, который был вынужден обращаться за помощью в Пхеньян. И сегодня вы полностью зависите от Китая - тоже впервые в истории России", - отметил глава государства.

Зеленский предупредил руководство РФ: если война не завершится, им придется бороться за свое личное выживание.

"Это не угроза от меня или Украины. Это факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят изменения", - подчеркнул президент.

Встреча не в Москве или Киеве

"Нынешняя линия фронта - это отправная точка, с которой должен начаться дипломатический процесс", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что потенциальная встреча не обязательно должна состояться в Москве или Киеве - как площадки для переговоров могут рассматриваться страны, которые традиционно принимают дипломатические инициативы по войне и миру, в частности Швейцария, Турция или отдельные государства арабского региона.

"Все слышали, как ваши представители, улыбаясь, говорили, что я вроде бы могу приехать в Москву. Но после таких 26 лет украинскому лидеру в вашей столице, как и российскому лидеру в Киеве, делать нечего", - подчеркнул президент.

Он добавил, что нужно участие Европы, поскольку она действительно имеет возможность влиять на ситуацию. По словам Зеленского, ее участие представляется логичным, поскольку и для Украины, и для РФ нужны гарантии безопасности.

"Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе, и это то, что может определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в нашей части мира", - подчеркнул он.