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Зеленський і Мерц сказали Трампу, з чого потрібно почати переговори з РФ

20:51 16.06.2026 Вт
2 хв
Яку вимогу Кремля німецький канцлер назвав "неприйнятною"?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський і Мерц сказали Трампу, з чого потрібно почати переговори з РФ Фото: Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським звернувся до лідера США Дональда Трампа із заявою щодо переговорів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

"Разом із президентом Зеленським ми повідомили президенту Трампу, що готові до мирних переговорів. Однак ці переговори мають розпочатися з правильної позиції", - наголосив Мерц.

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Він також назвав "неприйнятною" вимогу Росії про те, що Україна має відмовитися від частини Донбасу.

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського диктатора, у якому запропонував провести зустріч у третій країні для обговорення умов довготривалого миру.

Цю ініціативу було адресовано одразу кільком сторонам - главі Кремля, представникам російських еліт і міжнародним партнерам України.

У відповідь Володимир Путін розкритикував пропозицію, заявивши про нібито "грубий тон" листа, та відмовився від особистих переговорів, зазначивши, що "не бачить у них сенсу".

Водночас глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що Путін фактично втратив можливість вийти з війни, яка дедалі більше стає для Росії невдалою, тоді як міжнародний тиск на Москву продовжує зростати.

Своєю чергою президент США заявив, що нині російський диктатор перебуває у слабшій позиції щодо війни проти України, ніж раніше.

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