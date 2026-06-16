Зеленський і Мерц сказали Трампу, з чого потрібно почати переговори з РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що разом із президентом України Володимиром Зеленським звернувся до лідера США Дональда Трампа із заявою щодо переговорів з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Разом із президентом Зеленським ми повідомили президенту Трампу, що готові до мирних переговорів. Однак ці переговори мають розпочатися з правильної позиції", - наголосив Мерц.

Він також назвав "неприйнятною" вимогу Росії про те, що Україна має відмовитися від частини Донбасу.

Нагадаємо, 4 червня Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до російського диктатора, у якому запропонував провести зустріч у третій країні для обговорення умов довготривалого миру.

Цю ініціативу було адресовано одразу кільком сторонам - главі Кремля, представникам російських еліт і міжнародним партнерам України.

У відповідь Володимир Путін розкритикував пропозицію, заявивши про нібито "грубий тон" листа, та відмовився від особистих переговорів, зазначивши, що "не бачить у них сенсу".