Зачем Зеленский написал письмо Путину: детали от источника РБК-Украина

Идея написать письмо российскому диктатору Владимиру Путину появилась у президента Владимира Зеленского недавно. И на это есть свои причины.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в команде украинского президента.

"Президент это придумал перед началом форума в Петербурге и накануне некоторых его встреч в Европе", - сказал собеседник РБК-Украина.

Что же касается того, что Путин вряд ли конструктивно отреагирует на предложение Зеленского сесть за стол переговоров и договориться о мире, учитывая его последние заявления, то в команде президента относятся к этому спокойно.

"Пусть говорит. Путин увидит там одно, россияне - другое, партнеры - третье. Важно, что содержание письма идет в Россию, прежде всего к тем группам там, которые имеют влияние", - отметил источник РБК-Украина.

Читайте также: Зеленский написал открытое письмо Путину

Письмо Путину от Зеленского

Вечером 4 июня на сайте Офиса президента опубликовали открытое письмо Зеленского к Путину. В письме украинский президент предлагает диктатору встретиться в третьей стране, чтобы договориться о долговременном мире.

По словам Зеленского, Украина готова прекратить огонь на время этих переговоров. Также украинская сторона предлагает обменять пленных в формате "всех на всех", что стало бы весомым прологом к окончанию войны.

Подробнее о содержании письма читайте в отдельном материале РБК-Украина. Украина передаст письмо РФ через дипломатические каналы.