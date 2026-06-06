Путин упустил шанс выйти из провальной войны, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что диктатор РФ Владимир Путин упустил возможность выйти из провальной войны, отказавшись от предложения президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на его пост в соцсети Х.

По словам Сибиги, отказ Путина это плохая новость для россиян, так как ситуация для России будет только ухудшаться.

"Потери на поле боя будут расти. Неудачи будут становиться все более унизительными. Экономика будет все глубже погружаться в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наиболее уязвимым слоям населения", - написал министр.

Также он добавил, что в РФ уже нет безопасных мест, которые могли бы быть "освобождены от долгосрочных санкций Украины" (речь об ударах). И интенсивность атак будет продолжать расти.

Помимо этого, международное давление тоже не ослабнет, а будет только усиливаться, включая использование замороженных активов, запреты на поездки и неизбежную ответственность за преступления.

Сибига подчеркнул, что все это будет лишь потому, что "фанатик в Кремле хочет остаться у власти любой ценой' и готов пожертвовать будущим своей страны, погубив жизни миллионов людей "ради своих безумных заблуждений".

"Все это потому, что он не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя, и ему лучше отказаться от своих наивных надежд на скорый крах Украины, ослабление поддержки со стороны партнеров или снижение давления на Россию", - говорится в публикации.

Резюмируя глава МИД Украины подчеркнул, что Россия все равно придется принять дипломатическое решение, однако условия будут гораздо хуже.

"Отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и поддержке Украины", - подытожил он.