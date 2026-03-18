Зеленский хотел подарить Трампу iPad с трансляцией войны, но тот не пришел, - FT

12:50 18.03.2026 Ср
2 мин
Планшет показывает, сколько оккупантам стоит один километр украинской земли
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел подарить американскому коллеге Дональду Трампу iPad, который позволял следить за ситуацией на фронте в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Financial Times Кристофера Миллера.

Читайте также: "Подарил такой iPad королю": Зеленский в Лондоне показал, как наблюдает за атаками РФ

По словам Миллера, об этом Зеленский рассказал ему в интервью в прошлом месяце. Он планировал подарить планшет Трампу на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года.

"Я, честно говоря, хотел подарить его Трампу в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят - дроны, ракеты и т.д. - которые мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент", - отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что его планшет также демонстрирует, сколько российским солдатам стоит один километр оккупированной земли.

Однако подарить планшет Трампу не удалось, поскольку он не посетил Мюнхенскую конференцию.

Напомним, Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос санкций против РФ и ослабление американских ограничений. При этом он отметил, что уже есть конкретная необходимость прямого контакта с лидером США.

Между тем СМИ пишут, что мирные переговоры по Украине при посредничестве США фактически провалились, поскольку Трамп потерял интерес к переговорному процессу из-за войны в Иране.

Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся в Женеве 17-18 февраля. Следующую встречу планировали провести 5 марта в Абу-Даби, однако ее перенесли после начала американо-израильских ударов по Ирану. Сейчас место не могут определить, поскольку россияне не хотят ехать в США, а американцы - в Европу.

Более того, раунд переговоров, который так до сих пор и не состоялся, может стать последним, если Россия не заставит Украину пойти на ее условия. В таком случае Москва рассматривает выход из переговорного процесса.

Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Зеленский заявил о "плохом предчувствии" насчет мирных переговоров по Украине
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО