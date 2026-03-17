"Подарил такой iPad королю": Зеленский в Лондоне показал, как следит за атаками РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское руководство имеет доступ к системе, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать атаки РФ и ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к парламенту Великобритании.

"Сейчас у меня есть доказательство того, что развитие систем безопасности может происходить быстро и стоить дешевле, чем старые оборонные системы. Это iPad с программным обеспечением, которое позволяет нам контролировать нашу безопасность в режиме реального времени", - отметил Зеленский.

По его словам, такие устройства имеют также премьер-министр, министр обороны и военное командование.

Президент пояснил, что система позволяет видеть удары РФ, траектории ракет и дронов, а также оценивать работу украинской противовоздушной обороны.

"Мы подробно видим каждую масштабную российскую атаку на наши города, места запуска, траектории полета, вероятные цели. Система позволяет нам анализировать каждую атаку и то, как реагирует наша оборона в целом, в реальном времени", - отметил Зеленский.

Президент привел пример массированной атаки в ночь на 14 марта, когда Россия применила почти 500 средств воздушного нападения.

"Было задействовано почти 500 единиц российского авиационного оружия, 430 беспилотников и 68 ракет различных типов. И мы сбили большинство из них в режиме реального времени. На этом iPad, в нашей системе, мы видим, каким образом работают наши самолеты, где применяется РЭБы и как разворачиваются перехватчики", - отметил украинский лидер.

Также Зеленский рассказал, что одно из таких устройств он передал королю Великобритании Чарльзу III.

"Его Величество спросил, есть ли у меня еще один iPad. Я ответил, что остался только мой собственный и я не могу его отдать. А Его Величество сказал, что поделится им с премьер-министром", - поделился президент.