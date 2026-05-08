У Зеленского рассказали, какой сигнал Фицо повез Путину

15:49 08.05.2026 Пт
2 мин
Речь идет о позиции Украины по поводу завершения войны
aimg Валерий Ульяненко
У Зеленского рассказали, какой сигнал Фицо повез Путину Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
Словацкий премьер Роберт Фицо, вероятно, повез российскому диктатору в Москву сигнал о том, что президент Украины готов к встрече на уровне лидеров для завершения войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин журналистам.

Читайте также: Зеленский назвал дедлайн визита представителей Трампа в Киев

Он рассказал о разговоре Владимира Зеленского с премьером Словакии, во время которого Фицо спросил, на что настроена Украина.

"Президент ему ответил, что мы стремимся к окончанию войны, нужны достойные решения для этого, и Украина готова встречаться на уровне лидеров в содержательном формате, чтобы были именно такие решения. Наверное в этом ключе Фицо и будет общаться", - отметил Литвин.

Что предшествовало

Ранее секретарь МИД Словакии Растислав Хованец рассказал, что премьер-министр страны во время визита в Москву передаст российскому диктатору послание от Владимира Зеленского.

По его словам, Фицо также может получить от главы Кремля ценную информацию о том, как российский диктатор видит усилия по завершению войны. Хованец отметил, что в нынешней ситуации необходимо общение со всеми сторонами конфликта.

Отметим, президент Украины накануне 9 мая заявил, что не рекомендует посещать Москву на время проведения парадных мероприятий на фоне планов ряда стран, близких к РФ, направить своих представителей в столицу страны-агрессора.

Напомним, сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор готов к диалогу "со всеми, в том числе с ЕС". В то же время он отметил, что страна-агрессор не планирует самостоятельно предлагать восстановление связей.

Согласно сообщениям СМИ, администрация Владимира Путина еще в феврале начала работать над так называемым "образом победы" для оправдания будущего мирного соглашения с Украиной.

