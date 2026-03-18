Зеленський хотів подарувати Трампу iPad з трансляцією війни, але той не прийшов, - FT

Президент України Володимир Зеленський хотів подарувати американському колезі Дональду Трампу iPad, який дозволяв стежити за ситуацією на фронті в прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Financial Times Крістофера Міллера.

За словами Міллера, про це Зеленський розповів йому в інтерв’ю минулого місяця. Він планував подарувати планшет Трампу на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому 2026 року.

"Я, чесно кажучи, хотів подарувати його Трампу у Мюнхені. Чому? Тому що на своєму iPad я можу відразу бачити, які атаки відбуваються - дрони, ракети тощо - які ми перехоплюємо в режимі реального часу, а також скільки коштує один кілометр нашої землі в будь-який момент", - зазначив президент України.

Зеленський додав, що його планшет також демонструє, скільки російським солдатам коштує один кілометр окупованої землі.

Проте подарувати планшет Трампу не вдалося, оскільки він не відвідав Мюнхенську конференцію.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що не обговорював з Трампом питання санкцій проти РФ та послаблення американських обмежень. При цьому він зазначив, що вже є конкретна необхідність прямого контакту з лідером США.

Тим часом ЗМІ пишуть, що мирні переговори щодо України за посередництва США фактично провалилися, оскільки Трамп втратив інтерес до переговорного процесу через війну в Ірані.