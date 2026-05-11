В Германии рассматривают Штайнмайера на роль переговорщика между ЕС и РФ, - СМИ
В Германии обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как потенциального переговорщика от Евросоюза по завершению войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
В правящей коалиции Германии рассматривают Штайнмайера как кандидатуру для участия в переговорном процессе от имени ЕС. Ожидается, что этот вопрос станет темой внутренних обсуждений в ближайшее время.
Собеседники издания отметили, что правительственная коалиция вряд ли поддержит предложение российского диктатора Владимира Путина назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера представителем ЕС на переговорах. В немецком правительстве не считают, что он в одиночку справится с такой задачей.
Одной из идей является создание "переговорного дуэта" в составе действующего президента и Шредера.
Реакция на инициативы Кремля
Немецкое правительство пока не считает предложения Москвы заслуживающими доверия. В Берлине отмечают, что Россия пока не продемонстрировала никакой реальной готовности к компромиссам.
По мнению источников, заявления Кремля вписываются в серию гибридных атак, направленных на раскол Европы. По их словам, тестом на правдивость намерений РФ могла бы стать готовность Москвы продлить трехдневное прекращение огня.
Что предшествовало
В субботу, 9 мая, российский диктатор заявил, что Герхард Шредер является лучшим переговорщиком для диалога между Россией и ЕС.
При этом глава Кремля заметил, что готов вести переговоры с любым европейским политиком, за исключением тех, кто "успел наговорить всякого" о РФ.
Кто такой Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Германии (с 2017), занимает активную позицию поддержки Украины. Он посещал Украину в октябре 2022 года, подписывал законы о миллиардных инвестициях в оборону и призвал к единству ЕС для защиты мира на фоне российской агрессии.
Во время визита 25 октября 2022 года Штайнмайер был вынужден провести более часа в бомбоубежище на Черниговщине из-за воздушной тревоги.
В декабре 2025 года Штайнмайер в рождественской речи призвал европейцев к единству и солидарности с Украиной, подчеркнув необходимость защиты общих ценностей. Перед этим, в марте прошлого года, он подписал закон, который разблокировал миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру, включая значительную помощь Украине.
Что такое "формула Штайнмайера"
"Формула Штайнмайера" предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах.
Особый статус Донбасса будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада ОБСЕ о соответствии местных выборов международным стандартам, а также украинскому законодательству.
Закон продолжит действовать на постоянной основе после признания выборов демократическими.
Напомним, глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украина не поддерживает кандидатуру Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах ЕС и РФ по завершению войны.
Отметим, высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас отметила, что Шредер долгое время выступал лоббистом российских государственных компаний.