В Германии обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как потенциального переговорщика от Евросоюза по завершению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

В правящей коалиции Германии рассматривают Штайнмайера как кандидатуру для участия в переговорном процессе от имени ЕС. Ожидается, что этот вопрос станет темой внутренних обсуждений в ближайшее время.

Собеседники издания отметили, что правительственная коалиция вряд ли поддержит предложение российского диктатора Владимира Путина назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера представителем ЕС на переговорах. В немецком правительстве не считают, что он в одиночку справится с такой задачей.

Одной из идей является создание "переговорного дуэта" в составе действующего президента и Шредера.

Реакция на инициативы Кремля

Немецкое правительство пока не считает предложения Москвы заслуживающими доверия. В Берлине отмечают, что Россия пока не продемонстрировала никакой реальной готовности к компромиссам.

По мнению источников, заявления Кремля вписываются в серию гибридных атак, направленных на раскол Европы. По их словам, тестом на правдивость намерений РФ могла бы стать готовность Москвы продлить трехдневное прекращение огня.

Что предшествовало

В субботу, 9 мая, российский диктатор заявил, что Герхард Шредер является лучшим переговорщиком для диалога между Россией и ЕС.

При этом глава Кремля заметил, что готов вести переговоры с любым европейским политиком, за исключением тех, кто "успел наговорить всякого" о РФ.

Кто такой Штайнмайер

Франк-Вальтер Штайнмайер, федеральный президент Германии (с 2017), занимает активную позицию поддержки Украины. Он посещал Украину в октябре 2022 года, подписывал законы о миллиардных инвестициях в оборону и призвал к единству ЕС для защиты мира на фоне российской агрессии.

Во время визита 25 октября 2022 года Штайнмайер был вынужден провести более часа в бомбоубежище на Черниговщине из-за воздушной тревоги.

В декабре 2025 года Штайнмайер в рождественской речи призвал европейцев к единству и солидарности с Украиной, подчеркнув необходимость защиты общих ценностей. Перед этим, в марте прошлого года, он подписал закон, который разблокировал миллиардные инвестиции в оборону и инфраструктуру, включая значительную помощь Украине.

Что такое "формула Штайнмайера"

"Формула Штайнмайера" предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах.

Особый статус Донбасса будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада ОБСЕ о соответствии местных выборов международным стандартам, а также украинскому законодательству.

Закон продолжит действовать на постоянной основе после признания выборов демократическими.