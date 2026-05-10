Германия отвергла предложение Путина назначить Шредера переговорщиком между ЕС и РФ

17:40 10.05.2026 Вс
Что сказали в Германии на предложение Путина?
Германия отвергла предложение Путина назначить Шредера переговорщиком между ЕС и РФ
Германия отклонила предположение главы Кремля Владимира Путина о том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер мог бы быть посредником на переговорах ЕС и России для достижения мирной сделки по Украине.

Немецкий чиновник сказал изданию, что это предложение не заслуживает доверия, поскольку Россия не изменила ни одного из своих условий.

По словам чиновника, первоначальной проверкой станет то, готова ли Москва продлить трехдневное прекращение огня, которое было согласовано на период с 9 по 11 мая (включительно).

Также он добавил, что Путин сделал ряд ложных предложений, которые направлены на раскол западного альянса.

Отметим, что после ухода с поста канцлера ФРГ в 2005 году Герхард Шредер почти сразу занял должность скандального немецко-российского консорциума по строительству газопроводу. Кроме того, он подвергся резкой критике в Германии за свою близость к Путину.

Reuters пишет, что в пятницу представитель правительства Германии сказал одну важную вещь. По его словам, Берлин не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговоров, подчеркнув, что любые переговоры с ЕС должны тесно координироваться с государствами-членами и Украиной.

Напомним, недавно президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что по его мнению, у ЕС есть потенциал для переговоров с Россией и обсуждения будущей архитектуры безопасности Европы.

Также он сказал, что ЕС рассматривает возможность наладить прямой контакт для переговоров с Россией, чтобы избежать изоляции от мирного процесса, который сейчас возглавляют США.

На этом фоне диктатор РФ Владимир Путин сделал вчера ряд заявлений. Он сказал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и Евросоюзом.

