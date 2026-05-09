Путин раскрыл, кого хочет видеть переговорщиком между ЕС и Россией

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с прессой.

В то же время он добавил, что готов вести переговоры с любым европейским политиком, за исключением тех, кто "успел наговорить всякого".

"Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Диалог ЕС и РФ и готовность Москвы к переговорам

Напомним, на днях президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС рассматривает возможность налаживания прямого канала переговоров с Кремлем, чтобы избежать изоляции от мирного процесса, который сейчас возглавляют США.

Главной целью является недопущение ситуации, при которой Европу заставят принять мирное соглашение без ее участия и согласия. При этом Кошта отметил, что РФ пока не демонстрирует намерений участвовать в серьезных переговорах.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу "со всеми", в том числе с ЕС. При этом добавил, что Москва не хочет выступать инициатором переговоров.