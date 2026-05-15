Фицо хочет видеть на переговорах Европы с Путиным "знатока русской души"

21:21 15.05.2026 Пт
Путина часто обсуждают за закрытой дверью
aimg Анастасия Никончук
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (GettyImages)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил, чтобы Европу на переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным представлял "знаток русской души".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию словацкого телеканала HNtelevízia.

Фицо о кулуарных разговорах в Европе

Фицо рассказал, что европейские политики публично могут критиковать контакты с Москвой, однако в неофициальных разговорах сами интересуются позицией Кремля и возможностью переговоров.

По словам премьер-министра Словакии, после официальных встреч многие политики продолжают обсуждать тему России уже в частном порядке.

"Самое главное в этих беседах..., с одной стороны, меня критикуют, но поверьте мне, что потом, когда я иду в туалет, они идут за мной и спрашивают меня в туалете. Роберт, что этот Путин рассказывает?", - отметил Фицо.

Переговоры с Россией

Фицо заявил, что не понимает отказа части европейских стран от прямого диалога с Москвой. По его мнению, переговорный процесс невозможен без контактов с российской стороной.

Он подчеркнул, что Европе все равно придется искать формат общения с Кремлем и обсуждать варианты урегулирования.

"Почему, ради всего святого, вы не идете к нему и не ведете диалог? Мы должны вести с Россией нормальный диалог", - подчеркнул Фицо.

Заявление о Шредере и "русской душе"

Премьер-министр Словакии также прокомментировал слова Владимира Путина о возможном участии бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах.

По мнению Фицо, Путин предлагает кандидатуры людей, которые знакомы с российской политикой и понимают особенности страны.

"Просто Путин хочет человека, который хотя бы немного знает эту русскую душу", - прокомментировал Фицо.

Он добавил, что, по его мнению, невозможно отправить на переговоры человека, который не имеет представления о России и ее политической системе.

Напоминаем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский действительно заинтересован в переговорах по завершению войны, то должен самостоятельно выйти на контакт с Владимиром Путиным для начала диалога.

Отметим, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо, вероятно, передал в Москве сигнал о готовности президента Украины к переговорам на уровне лидеров по вопросу завершения войны.

"Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария"
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
