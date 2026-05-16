Стубб назвал две причины, почему должен возобновиться диалог между Европой и РФ

Существует две причины, почему должен возобновиться диалог между Европой и Россией. Одна из них заключается в том, что у Украины сейчас более сильная позиция, чем у РФ.

"Есть две причины, почему, на мой взгляд, приближается время начала такого диалога в Европе. Во-первых, позиция Украины сейчас сильная, а позиция России - слабая. Можно сказать, Украина в значительной степени выигрывает эту войну, и Россия должна быть заинтересована начать диалог", - сказал Стубб.

Второй причиной для возобновления диалога он назвал "европейский интерес".

"Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе. Поэтому лучше поддерживать какой-то диалог. Кто его будет вести и на каких условиях - пока рано говорить", - отметил президент Финляндии.

На вопрос, достаточно ли Европа едина для диалога с Россией, он ответил утвердительно.

"Честно говоря, я не видел ЕС более единым, чем сейчас. Мы были едины во время COVID-19, мы были едины после начала войны России против Украины, вместе поддерживали Украину, за исключением некоторых разногласий, например, Виктора Орбана в Венгрии. Сейчас эта проблема исчезла, поэтому мы можем помогать Украине", - сказал Стубб.

По его словам, невозможно, чтобы "один человек говорил от имени всех", но важно, что "есть один, два, три или несколько человек, которые могут обсуждать с Россией практические детали пути к миру".

"Я считаю, прежде всего надо добиваться перемирия. Сейчас об этом не говорят. Были короткие перемирия на несколько дней, но, возможно, европейцы могли бы помочь американцам в этом вопросе. Сейчас США уделяют больше внимания Ирану", - президент Финляндии.