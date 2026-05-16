Стубб назвал две причины, почему должен возобновиться диалог между Европой и РФ
Существует две причины, почему должен возобновиться диалог между Европой и Россией. Одна из них заключается в том, что у Украины сейчас более сильная позиция, чем у РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Финляндии Александер Стубб заявил в интервью LRT.
"Есть две причины, почему, на мой взгляд, приближается время начала такого диалога в Европе. Во-первых, позиция Украины сейчас сильная, а позиция России - слабая. Можно сказать, Украина в значительной степени выигрывает эту войну, и Россия должна быть заинтересована начать диалог", - сказал Стубб.
Второй причиной для возобновления диалога он назвал "европейский интерес".
"Если ты не сидишь за столом, тебя съедят на этом столе. Поэтому лучше поддерживать какой-то диалог. Кто его будет вести и на каких условиях - пока рано говорить", - отметил президент Финляндии.
На вопрос, достаточно ли Европа едина для диалога с Россией, он ответил утвердительно.
"Честно говоря, я не видел ЕС более единым, чем сейчас. Мы были едины во время COVID-19, мы были едины после начала войны России против Украины, вместе поддерживали Украину, за исключением некоторых разногласий, например, Виктора Орбана в Венгрии. Сейчас эта проблема исчезла, поэтому мы можем помогать Украине", - сказал Стубб.
По его словам, невозможно, чтобы "один человек говорил от имени всех", но важно, что "есть один, два, три или несколько человек, которые могут обсуждать с Россией практические детали пути к миру".
"Я считаю, прежде всего надо добиваться перемирия. Сейчас об этом не говорят. Были короткие перемирия на несколько дней, но, возможно, европейцы могли бы помочь американцам в этом вопросе. Сейчас США уделяют больше внимания Ирану", - президент Финляндии.
Переговоры Европы и России
Напомним, европейские лидеры рассматривают возможность возобновить переговоры с Россией.
Российский диктатор заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны.
Отметим, что эту идею в Германии отвергли. Один из немецких чиновников отметил, что кандидатура Шредера как посредника между ЕС и страной-агрессором не рассматривается.
В понедельник, 11 мая, СМИ сообщили, что Берлин обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как возможного переговорщика между Европой и Россией.
Кроме того, Кая Каллас предположила, что может выступить в роли переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил, чтобы Европу на переговорах с Путиным представлял "знаток русской души".