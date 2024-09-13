Зеленский упрекнул НАТО, что пока только Беларусь отличилась сбиванием "Шахедов"

"Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это то же зло, которое уже приходилось союзникам сбивать в небе Ближнего Востока", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас возможно отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия.

"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе над Ближним Востоком, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "Шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны летят на территорию наших соседей", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что когда Украина поднимает этот вопрос с партнерами, то "постоянно все пытаются его просто заговорить".

"И боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. Пока только Беларусь отметилась сбиванием российских "Шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет. Я думаю, что это просто унизительно для сильного демократического мира", - отметил Зеленский.