Зеленский упрекнул НАТО, что пока только Беларусь отличилась сбиванием "Шахедов"

Пока только Беларусь отметилась сбиванием российских "Шахедов", которые залетели на ее территорию. Тем временем, западные партнеры боятся даже просто сказать, что работают над этим вопросом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.
"Когда мы слышим, что в Россию прибыли новые ракеты из Ирана, это то же зло, которое уже приходилось союзникам сбивать в небе Ближнего Востока", - сказал Зеленский.
По его словам, сейчас возможно отличается марка ракет, но не террористический мотив Ирана, лежащий в основе распространения и применения этого оружия.
"Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе над Ближним Востоком, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбивании российских ракет и иранских "Шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны летят на территорию наших соседей", - подчеркнул президент.
Он рассказал, что когда Украина поднимает этот вопрос с партнерами, то "постоянно все пытаются его просто заговорить".
"И боятся даже сказать: "Мы работаем над этим". Даже этих слов боятся. Пока только Беларусь отметилась сбиванием российских "Шахедов". Я не думал, что в таком формате это будет. Я думаю, что это просто унизительно для сильного демократического мира", - отметил Зеленский.
Напомним, 8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил, что в восточной части его страны упал российский военный беспилотник.
Позже стало известно, что российским беспилотником, который упал в Латвии, вероятнее всего был Shahed. Он был начинен взрывчаткой.
Также во время атаки РФ по Украине в ночь с 7 на 8 сентября ударные беспилотники россиян нарушили воздушное пространство Румынии.
В обоих случаях системы противовоздушной обороны соседних с Украиной стран сопровождали российские цели, но сбивать не решились.
После этих инцидентов министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, чтобы сбивать российские ракеты.
Тем временем в Польше назвали условие, при котором могли бы сбивать российские ракеты над Украиной.
О том, почему страны НАТО до сих пор не сбивают российские дроны на своей территории, - читайте в материале РБК-Украина.
Также напомним, что 5 сентября появилась информация о том, что в Гомельском районе Беларуси военные сбивали вражеские "Шахеды", которые в очередной раз залетели на территорию страны.
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